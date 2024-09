Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Leyla: ‘Ik had 50.000 euro kunnen sparen, maar ik heb 5000 euro’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 36-jarige Leyla, die véél meer spaargeld opzij zou kunnen zetten dan ze nu doet.

Beroep: zelfstandig communicatiespecialist

Netto-inkomen: 4000 euro

Woonsituatie: samenwonend in een huurwoning, een dochter van 7

De Spaarrekening van Leyla

Hoeveel geld staat er op je rekening?

„Ik spaar een beetje indirect, door de helft van mijn omzet, mijn ‘salaris’, steevast op een aparte rekening te zetten. Meestal is dat 4000 euro. Vier keer per jaar wordt de btw-aangifte daar al vanaf gesnoept, en als ik aan het einde van het jaar zo’n 30.000 euro op mijn rekening heb staan, maak ik in eerste instantie een vreugdedansje; het is toch een lekker bedrag. Tot de Belastingdienst nog even komt aankloppen voor de aangifte inkomstenbelasting. Op basis van voorgaande jaren is dat zo’n 25.000 euro – en verdwijnt mijn vrolijke humeur als sneeuw voor de zon, haha.

Uiteindelijk heb ik dan maar iets van 5000 euro gespaard in een jaar tijd. Een heel duidelijk spaarbedrag staat er dus niet op mijn rekening, het gaat een beetje op en neer en ligt helemaal aan hoeveel ik die maand verdien.”

Kun je goed met geld omgaan?

„Niet echt, want op basis van wat ik omzet, zou ik véél meer opzij kunnen zetten. Wat heet; ik had in al die jaren tijd serieus wel iets van 50.000 euro kunnen sparen! Best shocking, als ik daar nu aan denk. Anderzijds ben ik een ontzettende levensgenieter, ik hou van etentjes buiten de deur met mijn vriendinnen, doe dat zeker bijna wekelijks en geef dan gerust 150 euro uit. En laatst ging ik op moeder-dochter vakantie met mijn 7-jarige dochter – een lang weekend Ibiza. We aten elke dag buiten de deur, bezochten hippiemarkten en shopten erop los. Die paar dagen kostten ook al gauw 1500 euro bij elkaar.”

Is dat een soort van onwetendheid, of onbezonnenheid?

„Ha, ik zou eerder zeggen luiheid. Loop ik in de supermarkt, dan gooi ik alles in mijn karretje en let ik niet op de prijs. Best verwend, als ik erover nadenk. Zo heb ik géén idee wat het prijsverschil is tussen melkpak A en B, of wat bijvoorbeeld een komkommer kost. Ik zou daar strikter op kunnen zijn. Toegegeven: ik schrik ook weleens als ik mijn boodschappen afreken. Dan heb ik maar tien producten of zo, en moet ik 40 euro betalen – en het is niet dat er kaviaar in mijn karretje ligt. Doe je dat een paar keer per week, dan telt dat aardig op.”

Waar zou je minder aan willen uitgeven?

„Gemak dient de mens is zo’n beetje mijn lijfspreuk, want zelfs als mijn dochter jarig is, bestel ik online traktaties, kant-en-klaar en nog leuk versierd ook. Zo gaf ze twee jaar geleden een Frozen-traktatie met zalige cupcakes en allerlei Frozen-gadgets. Kosten: 7,50 euro per traktatie, keer dertig kinderen. Een serieus bedrag dus, waarbij het financieel voordeliger zou zijn als ik zelf ga knutselen. Toch vind ik de luxe om niets zelf te hoeven doen, belangrijker. En het kost me minder stress, haha.”

Wat is je beste financiële tip?

„Dat ik niet al mijn geld erdoorheen jaag, heeft alleen maar te maken met het feit dat ik in mijn derde jaar als zelfstandige al mijn belastinggeld had uitgegeven. Ik had een dikke klus, begon eindelijk goed te verdienen, maar vergat dat ik een deel moest reserveren de Belastingdienst. Het gevolg: een aanslag van 16.000 euro die ik niet kon betalen. Gelukkig kon ik een betalingsregeling treffen en duurde het een jaar voor ik die achterstand weer had ingehaald, maar dát wil ik echt niet meer.

Dus hoe onbezonnen ik misschien met geld omga, het bedrag voor de Belastingdienst is heilig – gelukkig heb ik nu ook een financieel adviseur die me daarbij helpt. Dat zou ik anderen in soortgelijke situaties ook willen adviseren. Regel die financiële buffer, anders komt het je duur te staan. En snap je niks van al die belastingen? Schakel in hemelsnaam iemand in die daar verstand van heeft – het is de investering dubbel en dwars waard.”

