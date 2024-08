Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zomers weer voorlopig verdwenen: code geel op komst met regen en windstoten

Van de zomer is even niet heel veel te merken: de komende dagen wordt er onstuimig weer en regen verwacht. In het noordwestelijk kustgebied geldt morgen overdag zelfs code geel vanwege zware windstoten, meldt het KNMI.

In het Waddengebied en het noorden van Noord-Holland kunnen overdag windstoten voorkomen van zo’n 80 kilometer per uur.

Regen en wind

Wie plannen heeft om de Dutch Grand Prix in Zandvoort te bezoeken, doet er goed aan om regenkleding mee te nemen. Morgen trekt een gebied met veel wind over de Noordzee, wat in het (noord)westen van Nederland voor onstuimig weer zorgt. In de ochtend staat er regen op het programma en in de middag wind. Aan zee kan het hard waaien en is er kans op zware windstoten tot 75 à 80 kilometer per uur in open gebieden. Het wordt vrijdag ongeveer 21 graden.

Hoewel de weersverwachting voor de kwalificatie op zaterdag nog onzeker is, ligt er wel een langgerekt regengebied langs de kust dat voor neerslag kan zorgen. „Zandvoort lijkt in ieder geval een relatief bewolkte zaterdag te krijgen met af en toe wat regen of een bui, met name in de middag en avond”, laat Weeronline weten.

De wind is wel een stuk minder dan vrijdag en bereikt hooguit windkracht 3 en 4, om zaterdagavond verder af te zwakken. In Zandvoort wordt het zaterdag maximaal 20 graden.

Zondagochtend kan er nog een laatste bui vallen. ‘s Middags wordt het droog en breekt de zon door. Deze bereikt zonkracht 4. De temperatuur komt zondag uit rond de 19 graden.

Bakken uit de hemel

Vorig jaar werd de race op het circuit in Zandvoort nog stilgelegd omdat de regen met bakken uit de hemel kwam. Max Verstappen won zijn thuisrace uiteindelijk. Fernando Alonso werd tweede en Pierre Gasly derde.

