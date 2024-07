Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Maakt geld gelukkig? Nieuw wetenschappelijk onderzoek stelt van wel

Geld maakt niet gelukkig… Toch? Het nieuwe onderzoek Money and Happiness: Extended Evidence Against Satiation beaamt van wél.

Écht rijken, zoals multimiljonairs en miljardairs, zijn over het algemeen tevredener met het leven dan mensen die een salaris van zes cijfers verdienen.

Geld maakt toch gelukkig

Het onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania vond een steeds positiever verband tussen geld en geluk.

Uit de gegevens blijkt dat de gelukskloof tussen mensen met een hoog- en middeninkomen groter was dan tussen mensen met een midden- en een laaginkomen. „Het verschil in levenstevredenheid tussen de rijken en mensen met een inkomen van 70.000 tot 80.000 dollar [per jaar] was bijna drie keer zo groot als het verschil tussen 70.000 tot 80.000 dollar [per jaar] en het gemiddelde van de twee laagste inkomensgroepen”, legt onderzoeker Matt Killingsworth uit aan The Guardian.

Uit zijn onderzoek blijkt ook dat rijke mensen „substantieel en statistisch gezien significant gelukkiger waren dan mensen die elk jaar meer dan 500.000 dollar verdienden”.

Geld en geluk

De resultaten kwamen voor Killingsworth als een verrassing: „Geld is slechts een van de vele dingen die van belang zijn voor geluk, en een klein verschil in inkomen wordt vaak geassocieerd met vrij kleine verschillen in geluk”, vertelt hij. „Maar als de verschillen in inkomen en vermogen heel groot zijn, kunnen de verschillen in geluk dat ook zijn.”

Maar waar het verschil dan precies vandaan komt? Killingsworth legt uit dat het „fundamenteler en psychologisch dieper ligt dan simpelweg meer spullen kopen”. „Een groter gevoel van controle over het leven kan ongeveer 75 procent van de associatie tussen geld en geluk verklaren. Ik denk dus dat een groot deel van wat er gebeurt, is dat als mensen meer geld hebben, ze meer controle over hun leven hebben. Meer vrijheid om het leven te leiden dat zij willen leven.”

Benieuwd naar de mening van andere Metro-lezers op de vraag of geld gelukkig maakt? Je leest het in onze wekelijkse rubriek Geld maakt (niet) gelukkig.

