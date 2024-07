Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Von der Leyen mag door als voorzitter Europese Commissie

De Duitse Ursula von der Leyen mag beginnen aan haar tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie. Bij een geheime stemming heeft een meerderheid van het Europees Parlement donderdag voor de herbenoeming van de centrumrechtse EVP-politica gestemd. Ze kreeg 401 van de 707 uitgebrachte stemmen.

Von der Leyen was door de regeringsleiders van de Europese Unie voorgedragen. Het bleef tot de stemming spannend of ze de benodigde steun zou krijgen. De drie middenpartijen waarop ze de afgelopen vijf jaar leunde, hebben samen vierhonderd zetels, terwijl Von der Leyen er donderdag 360 nodig had. In die fracties zitten dissidenten die tegengestemd hebben. De groenen, met ruim vijftig zetels, versterkten de middencoalitie.

Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen zocht Von der Leyens EVP toenadering tot uiterst rechtse partijen als die van de Italiaanse premier Giorgia Meloni. Maar de sociaaldemocraten en liberalen waren mordicus tegen samenwerking met de rechterflank en Von der Leyen maakte de groenen het hof. Meloni’s Europarlementariërs stemden, net als het overgrote deel van hun ECR-fractie, uiteindelijk tegen de herbenoeming.

Compromis

De groenen wilden Von der Leyen vijf jaar geleden, toen ze ambitieuze klimaatplannen beloofde, nog niet steunen. Nu wil ze meer de nadruk leggen op het concurrentievermogen van het Europese bedrijfsleven. Dat moet wel op een groene manier, luidt het compromis. Maar de meningsverschillen over klimaatbeleid tussen vooral de EVP en de groenen dringen zich al meteen op. Zo claimt de centrumrechtse fractie dat Von der Leyen toch weer terugkomt van het aanstaande verbod op de brandstofauto.

Zonder de steun van de groenen was Von der Leyen niet herkozen. De komende tijd zal de linkse politieke groepering haar daar regelmatig aan herinneren. De plannen van Von der Leyen, die ze donderdag presenteerde, worden vanaf nu verder uitgewerkt. De groenen zullen daar over willen mee onderhandelen.

Deelname aan coalitie

De linkse politieke groep wil bovendien ook deelnemen aan de coalitie die Von der Leyen traditioneel steunt. Die bestaat nu uit de EVP, de Sociaaldemocraten en de liberale Renew. Niet iedereen uit die coalitie is daar voorstander van.

De groene fractie aast tevens op een post als Eurocommissaris in het nieuwe team van Von der Leyen, al wil fractievoorzitter Bas Eickhout daar niet veel over kwijt. „Natuurlijk zijn we daarmee bezig. Het is onderdeel van de discussie.”

