Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opvallende peiling: helft Fransen zou op Napoleon stemmen bij presidentsverkiezingen

Een opvallende peiling in Frankrijk: als keizer Napoleon nog geleefd had, dan zou bijna de helft van de bevolking op hem stemmen. Dat blijkt uit een peiling van onderzoeksbureau Odoxa, dat de ironisch bedoelde peiling afnam naar aanleiding van enkele nieuwe films over de keizer.

Dat Frankrijk in een politieke crisis verkeert, moge duidelijk zijn. Maar dat het zó erg was, had waarschijnlijk niemand zien aankomen. Blijkbaar verkiezen de Fransen liever keizer Napoleon, die regeerde tussen 1804 en 1815, boven president Macron en zijn concurrenten Le Pen en Melénchon.

Duizend Fransen werd gevraagd: zou u liever Napoleon kiezen als president als hij mee zou doen aan de presidentsverkiezingen in 2027? Een bijzondere vraag natuurlijk, want de kleine keizer is al ruim twee eeuwen dood.

Liever Napoleon of Macron?

Toch ziet bijna de helft van de Fransen het wel zitten om door Napoleon geregeerd te worden. Maar liefst 47 procent van de ondervraagden gaf aan op hem te stemmen als dat mogelijk zou zijn. Moeten de Fransen kiezen tussen enkel Napoleon of Macron, dan gaat zelfs een nóg hoger percentage voor de keizer, namelijk 62 procent.

Met name veel rechtse kiezers zien volgens Odoxa Napoleon als president wel zitten, maar de keizer zit net zo goed in de harten van kiezers op andere delen van het politieke spectrum. Zo geeft een meerderheid van 62 procent namelijk aan Napoleon te zien als een groot leider. De ondervraagden stellen dat de keizer de staat heeft opgebouwd en van Frankrijk een grootmacht heeft gemaakt.

Vooral positieve kanten benoemd

Fransen herinneren zich dan ook vooral de positieve kanten van de keizer, bijvoorbeeld dat hij de ‘vader’ van veel belangrijke instellingen is. Dit wordt met 53 procent veel genoemd. Dat zijn oorlogen miljoenen doden hebben gekost en dat hij een autocraat was, vergeten de Fransen liever. Deze twee kenmerken van Napoleon werden slechts door 40 en 26 procent van de ondervraagden genoemd.

Reacties