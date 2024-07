Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Tonnen stromen binnen bij crowdfunding voor slachtoffers moordaanslag Trump

Binnen een dag heeft het campagneteam van Donald Trump al 800.000 dollar opgehaald bij een crowdfunding. Die is opgezet voor de slachtoffers van de moordaanslag op de oud-president en Republikeinse presidentskandidaat Trump.

Tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania opende een schutter het vuur op Donald Trump. Trump sprak een menigte toe, toen hij naar zijn oor greep en omlaag dook. Op beelden is te zien hoe het publiek om hem heen ook naar de grond dook. Daarna werd hij met een bebloed gezicht in veiligheid gebracht door zijn lijfwachten.

Drie slachtoffers bij aanslag op Trump

Trump raakte lichtgewond aan zijn oor, maar een toeschouwer van zijn campagnerally werd geraakt en overleed. Twee andere toeschouwers raakten zwaargewond. De 20-jarige schutter werd gedood door de Secret Service, die dienst is verantwoordelijk voor de beveiliging van de oud-president.

Vanmorgen (Nederlandse tijd) werd de crowdfunding opgezet door het campagneteam van Trump. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Het doel is om 1 miljoen dollar op te halen voor de slachtoffers en de families van de slachtoffers.

700.000 euro voor crowdfunding

De donaties voor de crowdfunding stromen binnen. Om 17.15 uur (Nederlandse tijd) stond de teller al op 800.000 euro. Het Go fund me-account is „de plek voor donaties voor supporters en families van de gewonde of omgekomen slachtoffers, bij de brute en gruwelijke moordpoging”, zo valt er te lezen. „Alle donaties zullen terechtkomen bij deze trotse Amerikanen terwijl ze rouwen en herstellen. Moge God onze natie zegenen en verenigen.”

Duizenden donateurs van de crowdfunding spreken hun steun uit. „Vecht, vecht, vecht”, zo schrijft een donateur, verwijzend naar de woorden die Trump sprak toen hij met een opgeheven vuist het podium verliet. „Sta op en verenig je, Amerikaanse patriotten.” „Geen twijfel mogelijk dat het de goede Heer is die ons laat zien dat dit de man is die ons land moet redden!”, schrijft een andere supporter.

Vorige Volgende

Reacties