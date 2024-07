Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Premier Dick Schoof geschokt door aanslag op Donald Trump

De moordaanslag op Donald Trump gisteren bij een campagnebijeenkomst, heeft internationaal veel geschokte reacties teweeggebracht. Onder anderen premier Dick Schoof, Geert Wilders en Europese Commissievoorzitter Ursula von der Leyen hebben gereageerd op de aanslag.

Tijdens een campagnebijeenkomst in Pennsylvania opende een schutter het vuur op de Republikeinse presidentskandidaat. Trump sprak een menigte toe, toen hij naar zijn oor greep en omlaag dook. Daarna werd hij met een bebloed gezicht in veiligheid gebracht door zijn lijfwachten.

20-jarige schoot op Donald Trump

Volgens de FBI gaat het om een moordaanslag door de 20-jarige schutter Thomas Matthew Crooks. De dader is na de aanslag vrijwel direct doodgeschoten. Twee anderen raakten zwaargewond. Donald Trump maakte kort na de aanslag bekend dat het goed met hem ging.

In een eerste reactie zei president en politieke tegenstander Joe Biden dat hij het geweld scherp veroordeeld en dat hij „dankbaar is dat Trump veilig is en dat het goed met hem gaat”.

Premier Schoof heeft op X laten weten dat hij geschokt is door de aanslag. „Het is een opluchting dat hij er met lichte verwondingen van af is gekomen. Ik wens hem en zijn naasten veel sterkte met het herstel. Mijn gedachten gaan uit naar alle betrokkenen.”

Wereldleiders reageren op aanslag Donald Trump

Wereldleiders veroordelen de aanslag. Zo zegt Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, enorm geschokt te zijn. „Ik wens Donald Trump een spoedig herstel toe en betuig mijn medeleven aan de familie van het onschuldige slachtoffer”, aldus Von der Leyen.

Daarbij zegt ze dat „politiek geweld geen plaats heeft in een democratie.” Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres veroordeelt „de daad van politiek geweld”.

Veroordeling

Premier Narendra Modi van India is „ernstig bezorgd” na de aanval op zijn „vriend”, laat hij weten via X. „Veroordeel het incident ten zeerste. Geweld heeft geen plaats in politiek en democratieën. Wens hem een spoedig herstel toe. Onze gedachten en gebeden zijn bij de familie van de overledene, de gewonden en het Amerikaanse volk.”

De Chinese president Xi Jinping heeft zijn „medeleven en sympathie” betuigd aan de Amerikaanse oud-president Donald Trump, meldt een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Beveiliging opschroeven

PVV-leider Geert Wilders stelt op X dat de beveiliging voor rechtse politici volgens hem moet worden opgeschroefd. Volgens hem kan „wat in de VS is gebeurd” ook in Nederland gebeuren. „Onderschat het niet. De haat jegens rechtse politici is ook bij ons ongekend groot. Hun beveiliging dient waar nodig fors te worden opgeschroefd.”

