Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Mona Keijzer bevestigt: ‘Ik word vicepremier’

Mona Keijzer (BBB) bevestigt tegen De Telegraaf dat zij in het volgende kabinet minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening wordt. Ook wordt zij namens haar partij een van de vicepremiers. Dinsdag bevestigden bronnen al dat Keijzer de woonportefeuille zou krijgen en vicepremier zou worden.

„Het is een buitengewone eer dat ik dit mag doen”, zegt Keijzer tegen De Telegraaf. Ze vindt het „nog niet gepast” om nu al te vertellen wat ze van plan is met haar ministerie. „Pas wanneer ik bij de koning ben geweest, is het een feit.”

Overigens is Keijzer de enige bewindspersoon behalve beoogd premier Dick Schoof die überhaupt in de media spreekt over haar ministerschap. Dinsdag bevestigde ze aan Trouw in het kabinet te komen.

ANP

Reacties