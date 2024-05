Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Ravi: ‘Ik heb 53.000 euro achter de hand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 33-jarige Ravi, die samen met zijn ex een huis kocht, maar nu alleen voor die hypotheek moet opdraaien.

Beroep: accountant

Netto inkomen: 4000 tot 4100 euro

Woonsituatie: koopwoning

De Spaarrekening van Ravi

In 2021 koopt Ravi samen met zijn toenmalige vriendin een nieuwbouwwoning. De relatie begint scheuren te vertonen en later gaat het stel uit elkaar. In 2023 koopt Ravi haar volledig uit. Inmiddels woont hij in het aangekochte huis, maar zit hij ook met maandelijkse woonlasten van zo’n 2000 euro.

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment heb ik een rekening van 18.800 euro voor het huis. Ik ben nog steeds bezig met de aankleding, dus dat is nodig. Daarnaast heb ik op mijn lopende rekeningen zo’n 3000 euro staan. Dan heb ik nog een noodpotje van 7000 euro en een reserve buffer van 25.000 euro waar ik niet aan wil komen.” Alles bij elkaar komt Ravi op een bedrag van 53.800 euro.

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik heb al 31.000 euro in het huis gestopt. Gelet op de uitgaven die ik heb gedaan, bijvoorbeeld voor de keuken en de vloer, dan ben ik heel tevreden met wat ik heb. Ik houd alles ook heel netjes bij en ik houd me altijd aan de begroting.

Ik heb al 31.000 euro in het huis gestopt.

Ik heb onlangs een tv gekocht van 2300 euro, met boxen en een muurbeugel. Daar had ik 2000 euro voor begroot. Dat betekent dat ik 300 euro overschrijding heb op deze post. Dan moet ik op een andere grote uitgave 300 euro inleveren. Voor de gordijnen heb ik 3500 euro begroot, dan probeer ik daar een uitgave van 3200 van te maken.”

Ben jij altijd zo secuur met je financiën omgegaan?

„Het is natuurlijk ook mijn vak. Mijn financiële achtergrond neem ik ook persoonlijk mee. Ik kan cijfers waarschijnlijk beter interpreteren dan gemiddeld, niets ten nadele van anderen, natuurlijk. Maar voor mij is het mijn werk en mijn hobby. Ik geef bijvoorbeeld ook examentraining wiskunde.

En natuurlijk kijk je privé anders dan zakelijk. Het raakt je meer en het gaat over keuzes die je zelf moet maken. Ik weet altijd wat het budget is en denk twee of drie stappen vooruit.

Aan het begin heb ik nachten wakker gelegen of ik alleen verder zou gaan met dit huis, of mijn verlies zou nemen. Eigenlijk vond ik het onverantwoordelijk om bijna de helft van mijn netto inkomen aan woonlasten kwijt te zijn, maar ik wil ook vooruit. Ik het begin was ik bang dat ik de lasten niet kon dragen, maar het heeft goed uitgepakt, ook als ik kijk naar de prijsontwikkeling van huizen. En je moet toch ergens wonen, dus ik ben blij dat het zo heeft uitgepakt. Dit huis was ongeveer 5 ton, als je dat vergelijkt met een huis van bijvoorbeeld 3 ton, dan lever je ook qua ruimte en woongenot waarschijnlijk in. Ik ben tevreden met deze beslissing.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Break-even houd ik per maand denk ik 300 of 400 euro over. Die spaar ik nu niet bewust, maar dat blijft dan op mijn lopende rekeningen staan. Eén keer in het half jaar maak ik een overzicht van de uitgaven en inkomsten, dan boek ik eventueel geld over.”

Hoe belangrijk is een financiële buffer voor jou?

„Voor mijn mentale gezondheid is dat cruciaal. Een groot deel van het geld zal ik niet nodig hebben, maar voor mijn rust is het wel noodzakelijk. Voor mij is het streefdoel dat je een jaar lang je woonlasten moet kunnen dekken. Dat is de graadmeter die ik mezelf ooit heb opgelegd. Dat hoeft niet direct, maar op termijn wel.”

Zijn er dingen waar je meer geld aan uitgeeft, dan je zou willen?

„Niet per se. Maar ik merk wel dat alles duurder geworden is. Het gaat vaak over de rijke en arme mensen, maar de middenklasse wordt soms vergeten. Ik heb een ruim inkomen, maar ik moet toch bewuste keuzes maken in de winkel. Ik grijp minder snel naar A-merken en eerder naar huismerken. Dat vind ik best lastig. Op een bepaalde manier heerst er in Nederland toch een soort armoede. Er zijn veel mensen die alles op de rit hebben, maar toch veel afwegingen moeten maken. Ik heb het idee dat die groep steeds groter wordt.

De middenklasse wordt soms vergeten.

Ik heb zelf bijvoorbeeld een parkeerplaats, maar geen auto. Die lasten kan ik er niet bij hebben. Of ik zou een keer extra op vakantie gaan, of toch net wat meer uitgeven aan boodschappen. Ik geef nu 350 euro per maand uit aan boodschappen. Eerst was dat misschien 500 euro.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Ik ben begonnen met een studieschuld van 50.000 euro, maar nu betaal ik 350 euro per maand af. Daar maak ik me geen zorgen over en ik heb daar ook geen spijt van. Een groot deel daarvan heb ik gespaard en de rente was op dat moment hoger om te sparen dan om te lenen. Dus het heeft mij ook geholpen dit huis te kunnen kopen.”

Wat is je beste financiële tip voor anderen?

„Begin vroeg met sparen. Ik heb altijd geleerd: het maakt niet uit hoeveel je verdient, sparen is een lifestyle. Hoe klein het bedrag ook is, het is goed om dat gedrag te hebben aangeleerd als de standaard. En laat je niet beïnvloeden door je omgeving. Je hoeft niet boven je eigen standaard te leven, dat werkt je uiteindelijk tegen.”

