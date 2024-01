Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dodental aanval op Iraanse garde in Damascus gestegen

Het dodental van de aan Israël toegeschreven aanval op de Iraanse Revolutionaire Garde zaterdag in Damascus is gestegen naar dertien. Dat zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten, dat zetelt in Coventry, in het Verenigd Koninkrijk.

Eerder was al bekendgemaakt dat vijf leden van de Iraanse Revolutionaire Garde waren gedood.

Volgens het Observatorium was het beschoten doelwit een zone met hoge veiligheidseisen waar leiders van de Iraanse Revolutionaire Garde zich ophouden, alsmede pro-Iraanse Palestijnse eenheden.

Aanvallen

Israël heeft de laatste jaren honderden aanvallen op Syrië uitgevoerd, vooral gericht op Iraanse doelen. Sinds de oorlog met Hamas, die begon op 7 oktober, heeft het de frequentie opgevoerd.

Bij een aanval in december, die ook aan Israël werd toegeschreven, maar niet werd opgeëist, kwamen ook twee leden van de Iraanse Revolutionaire Garde en een Iraanse generaal om het leven in Damascus.

ANP

