Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vlaamse YouTuber Acid toch niet in hoger beroep: ‘We hebben ons punt bewezen’

De Vlaamse YouTuber Acid gaat toch niet in hoger beroep tegen de straf die hij kreeg voor het bekendmaken van namen van betrokkenen van studentenclub Reuzegom bij de gewelddadige ontgroening Sanda Dia.

Dat heeft Acid bekendgemaakt in een video.

Crowdfunding voor Acid

Nathan Vandergunst, zoals de YouTuber eigenlijk heet, werd vorige week veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van drie maanden en kreeg daarnaast een boete opgelegd.

Acid startte daarop een crowdfunding. Inmiddels is daarmee meer dan 162.000 euro ingezameld. Een deel daarvan is voor de schadevergoeding. De rest gaat naar de familie van Sanda Dia, die in 2018 overleed als gevolg van de ontgroening.

‘We hebben ons punt bewezen’

De advocaat van Acid zei na het vonnis dat zijn cliënt van plan was in beroep te gaan, maar de YouTuber besluit toch anders. „Mijn advocaat zegt dat ik in beroep moet gaan, omdat de straf gewoon ridicuul is. Maar in mijn hoofd: het is ‘done’, we hebben ons punt bewezen”, vertelt hij in de video. „Ik ga die gevangenisstraf op mijn strafblad wel meedragen aan een constante herinnering van wat er hier gebeurd is. En dat ga ik met trots doen.”

Sanda Dia

De dood van Sanda Dia in 2018 wekte grote publieke verontwaardiging. De student kwam om het leven na een dertig uur durende studentendoop. Waarbij hij onder meer nat werd gehouden terwijl het buiten ongeveer zes graden was, en hij visolie moest drinken. Dit alles terwijl hij geen water mocht drinken. De verontwaardiging groeide verder toen bekend werd dat de achttien betrokken leden van de als elitair bekend staande studentenvereniging Reuzegom enkel taakstraffen kregen.

In die periode maakte Acid de video waarin hij de namen onthulde van vier van de leden van de Leuvense studentenvereniging. Hij toonde ook foto’s waarop andere leden te zien waren. Daarbij zat ook een voormalig lid dat niet bij de fatale studentendoop betrokken was. Het is dat lid dat de zaak tegen Acid had aangespannen. Diens ouders hebben een restaurant in Antwerpen en kregen last van valse reservaties en negatieve recensies.

Acid zei bij het verlaten van de rechtbank het oneerlijk te vinden dat de veroordeelde leden van Reuzegom geen aantekening hebben gekregen op hun strafblad door de taakstraf. Dit terwijl hij dit nu zelf wel krijgt door de celstraf. Over de vergoeding voor het restaurant zegt hij dat hij het geld „liever op de rekening van de familie van Sanda Dia had zien verschijnen”. „Dan op de rekening van de familie die een bijdrage had in het sporen uitwissen na zijn doop tot nieuw Reuzegom-lid.”

Reacties