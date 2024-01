Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Franse boeren blokkeren grote wegen Parijs

Franse boeren hebben grote wegen rond Parijs geblokkeerd. Ze willen het verkeer van en naar de hoofdstad platleggen uit protest tegen werkomstandigheden van de landbouwsector.

De boeren hebben met honderden tractors onder meer de A13 ten westen, de A4 ten oosten en de A6 ten zuiden van Parijs geblokkeerd. Ze willen de stad afsnijden door alle grote wegen te bezetten. De politie heeft 15.000 agenten ingezet om de protesten in goede banen te leiden en de stad heeft de inwoners opgeroepen om zo min mogelijk de weg op te gaan.

De afgelopen weken werden al snelwegen in heel het land geblokkeerd uit onvrede over het regeringsbeleid. Boeren willen minder belastingen, minder milieumaatregelen en minder bureaucratie. De regering is ze tegemoetgekomen door de verhoging van de belasting op diesel niet meer door te voeren, maar volgens de boeren is het nog niet genoeg. Dinsdag zal de regering meer maatregelen aankondigen om de boeren te helpen.

