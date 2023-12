Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Politie: schutter Praag uitgeschakeld, meerdere doden en gewonden

De Tsjechische politie meldt in Praag een schutter te hebben „geëlimineerd”. Een schietincident in een universiteitsgebouw in het centrum van de stad leidde tot „meerdere doden en tientallen gewonden”.

Het gaat om de filosofiefaculteit van de Karelsuniversiteit. Premier Petr Fiala zegt in contact te staan met hulpdiensten en roept burgers op instructies van de hulpdiensten op te volgen.

ANP

Reacties