Poetin ontvangt staatshoofden voormalige Sovjetrepublieken

De Russische president Vladimir Poetin heeft de leiders van de voormalige Sovjetrepublieken ontvangen in Sint-Petersburg. De staatshoofden van die landen komen traditioneel samen aan het einde van het jaar voor de bijeenkomst van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS). Ook de leiders van de rivaliserende staten Armenië en Azerbeidzjan waren aanwezig.

Poetin sprak tijdens een wandeling langs bezienswaardigheden in de stad met premier Nikol Pashinyan van Armenië, meldt het Russische persbureau Interfax. Pashinyan bleef tot nu toe weg bij aangelegenheden waar ook Rusland bij aanwezig was, zoals de GOS-top in Kirgizië in oktober. De relatie tussen de twee landen is bekoeld sinds Azerbeidzjan enkele maanden geleden de controle verkreeg over de betwiste enclave Nagorno-Karabach, waar veel etnische Armeniërs woonden. Rusland schoot bondgenoot Armenië toen niet te hulp.

ANP

