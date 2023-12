Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Organisatie: sterke toename daklozen plattelandsgebieden Engeland

Het aantal dakloze mensen in plattelandsgebieden van Engeland is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat stelt een organisatie die zich inzet voor mensen die dakloos zijn in een rapport. De stijging komt door de hoge inflatie, waardoor mensen moeite hebben om rekeningen en huur te betalen, terwijl ook de huizenprijzen hard zijn gestegen. Verder is er een groot gebrek aan sociale huisvesting.

Volgens de Campaign to Protect Rural England (CPRE) is het aantal daklozen in plattelandsgebieden gestegen van 17.212 in 2018 naar 24.143 in 2023. Veel mensen leven in tentjes in weilanden, bossen of andere tijdelijke onderkomens zoals leegstaande boerderijgebouwen. Daklozen op het platteland zijn volgens de organisatie ook veel meer aan het publieke zicht onttrokken, in tegenstelling tot mensen die op straat in steden leven.

„De sterke stijging van het aantal daklozen in landelijk gebied laat de werkelijke impact zien van de recordhoge huizenprijzen en de enorm lange wachttijden voor sociale huurwoningen”, aldus de organisatie.

Andere factoren

De CPRE wijst ook op de sterk gestegen hypotheekrente, verlagingen van uitkeringen en de toename van verhuur van vakantiewoningen op het platteland als oorzaken van het probleem. Ook hebben dakloze mensen op het platteland minder makkelijk toegang tot hulp, zoals noodopvang om te overnachten.

De situatie is volgens de CPRE het meest ernstig in de omgeving van de plaats Boston in het westen van Engeland. Daarna komt de plaats Bedford, ter noorden van Londen, gevolgd door het district North Devon in het zuidwesten van Engeland.

Voedselbanken

Ook andere instellingen waarschuwen voor een sterke stijging van dakloosheid en armoede in Engeland. Zo stelt het grootste netwerk van voedselbanken, The Trussell Trust, dat de drukte nog nooit eerder zo groot was en dat wordt gevreesd voor de moeilijkste winter ooit.

Een andere organisatie schat dat er in Engeland afgelopen jaar iedere nacht gemiddeld meer dan 309.000 mensen dakloos waren, waarvan het merendeel in tijdelijke opvang verbleef. Dat waren er meer dan 271.000 in 2022, aldus liefdadigheidsinstelling Charity. Het werkelijke aantal ligt waarschijnlijk hoger vanwege zogeheten „verborgen dakloosheid”, waarbij dakloze mensen bijvoorbeeld bij familie of vrienden tijdelijk op de bank slapen.

