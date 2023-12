Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

3FM Serious Request van start op Grote Markt in Nijmegen

Op de Grote Markt in Nijmegen worden zondagavond NPO 3FM-dj’s Barend van Deelen, Sophie Hijlkema en Wijnand Speelman opgesloten in het Glazen Huis. Met de actie Serious Request willen zij geld ophalen voor Stichting ALS Nederland. De radiomakers mogen tot en met kerstavond niet eten en moeten bij binnenkomst in het huis ook hun telefoon inleveren. De actie is de hele week te volgen bij 3FM en via NPO Start.

Diggy Dex is bij de kick-off aanwezig en in de avond treden ook Sunnery James en Ryan Marciano op. Gedurende de actieweek komen ook andere artiesten langs, onder wie Tom Odell, Chef’Special, Kraantje Pappie en S10. Ook René Froger, De Staat, MEAU en Kris Kross Amsterdam brengen een bezoek aan de opgesloten dj’s in het huis of geven een optreden op het grote podium ernaast.

Gerard Joling heeft al gezegd een van zijn onderbroeken te doneren voor het goede doel. Iedere luisteraar die 10 euro doneert via de veilingsite van 3FM maakt kans op de blauwe onderbroek inclusief handtekening op de rechterpijp.

Normaal gesproken trekt de actie veel bekijks. Bezoekers kunnen de eerste dag van de actie rekenen op een droge dag met af en toe zon, voorspelde Weeronline eerder al. Vanaf maandag gaat het echter meer regenen en blijft het de hele week bewolkt. Het blijft daarbij aanhoudend zacht met op maandag, de warmste dag, temperaturen van 6 tot 9 graden. Op vrijdag is het met waarden tussen de 1 en 5 graden het koudst.

