Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kardinaal Becciu veroordeeld tot 5,5 jaar celstraf voor fraude

De Italiaanse kardinaal Angelo Becciu is door de rechtbank in het Vaticaan tot 5,5 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor fraude. Becciu was voorheen adviseur van paus Franciscus.

De 75-jarige Becciu is de hoogste functionaris van de Rooms-Katholieke Kerk die voor een strafrechtbank van het Vaticaan moest verschijnen.

De zaak draaide onder andere om de verduistering van geld dat was bedoeld voor liefdadigheid. Met dat geld zou Becciu hebben toegezien op de aankoop van duur vastgoed in Londen dat vervolgens met een verlies van tientallen miljoenen euro’s werd doorverkocht. Becciu zou ook geld hebben doorgesluisd naar een liefdadigheidsorganisatie van familieleden.

ANP

Reacties