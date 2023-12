Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ministerie Gaza: 90 doden door Israëlische aanval op Jabalia-kamp

Door Israëlische aanvallen op het vluchtelingenkamp in de stad Jabalia in het noorden van Gaza zijn zondag negentig Palestijnen gedood, meldt het ministerie van Volksgezondheid van Gaza. Het Israëlische leger heeft nog niet gereageerd op het bericht.

De stad ligt in het noorden van de Gazastrook, nog ten noorden van Gaza-Stad, en huisvest het grootste vluchtelingenkamp van het belegerde gebied. Het kamp is sinds het uitbreken van de oorlog op 7 oktober, maar ook daarvoor, al vaker het doelwit geweest van Israëlische aanvallen omdat het leger vermoedt dat er zich Hamasleiders bevinden.

Voor de oorlog uitbrak, woonden in Jabalia ongeveer 170.000 mensen en in het vluchtelingenkamp meer dan 100.000 mensen. Sindsdien zijn honderdduizenden mensen in het noorden van Gaza op de vlucht geslagen.

ANP

