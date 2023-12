Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

PSV wint bij AZ eenvoudig ook zestiende competitiewedstrijd

PSV heeft ook de laatste competitiewedstrijd van dit jaar gewonnen. AZ had in eigen stadion niets in te brengen tegen de koploper: 0-4. PSV gaat door de zestiende achtereenvolgende overwinning dit seizoen in de Eredivisie de winterstop in met een voorsprong van 10 punten op nummer 2 Feyenoord.

PSV leidde na ruim een kwartier al met drie doelpunten verschil. Luuk de Jong opende in de 9e minuut uit een strafschop de score. Ismael Saibari nam in de 11e minuut de tweede treffer voor zijn rekening en linksback Sergiño Dest scoorde in de 16e minuut ook.

Na een klein uur spelen bepaalde De Jong met een kopbal de eindstand.

Supporters van AZ schreeuwden om het vertrek van trainer Pascal Jansen. De Alkmaarders, die donderdag werden uitgeschakeld in de Conference League, staan nu vierde met 15 punten minder dan PSV.

PSV sluit het jaar donderdag af met een bekerwedstrijd tegen FC Twente.

