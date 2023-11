Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Armeense premier: akkoord over basis vredesverdrag met Azerbeidzjan

Armenië en Azerbeidzjan zijn het eens geworden over de basisprincipes voor een vredesverdrag. Dat heeft de Armeense premier Nikol Pashinyan zaterdag volgens het Russische staatspersbureau TASS bekendgemaakt.

Beide landen liggen al geruime tijd met elkaar overhoop, vooral over de afgescheiden Azerbeidzjaanse regio Nagorno-Karabach. Die werd in september door Azerbeidzjan heroverd en zette een massale uittocht in gang van etnische Armeniërs in het gebied. Nagenoeg alle 120.000 inwoners vluchtten door het geweld naar Armenië.

Volgens Pashinyan is er enige vooruitgang geboekt in de besprekingen over een vredesverdrag, al hebben beide landen volgens hem nog steeds moeite om het over bepaalde zaken eens te worden. Met de vredesovereenkomst moet een einde komen aan decennialange conflicten in de regio. Sinds het instorten van de Sovjet-Unie, waar beide landen onderdeel van waren, werd er af en aan om Nagorno-Karabach gevochten.

ANP

