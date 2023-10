Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ze zitten in metro’s, treinen en bioscopen: Frankrijk wordt geplaagd door bedwantsen

Ze zitten in de metro, bioscoop en zelfs in luchthaven Charles de Gaulle. Frankrijk is in de ban van een vervelende plaag van bedwantsen. Vooral in Parijs duiken de insecten steeds vaker op.

Schadelijk zijn de beestjes niet, maar erg vervelend is het wel. Bedwantsen kunnen bijtwondjes en bultjes veroorzaken die heel erg kunnen jeuken. Een plaag is vaak moeilijk te bestrijden en daar weten de inwoners van Frankrijk alles van. De plaag wordt volgens lokale media steeds erger. Zo doken de beestjes eerder zelfs op in operatiekamers van ziekenhuizen in Boulogne-sur-Mer en Lyon.

Bedwantsen in metro’s en treinen

En ook in de metro in Parijs en in de hogesnelheidstrein TGV werden bedwantsen gespot. Volgens de krant Le Parisien heeft de RATP, de vervoerder van de Parijse metro, de toestellen waarin de beestjes werden gezien, apart gezet voor een schoonmaakbeurt.



Même dans le TGV y’a des punaises purée 😪 @OUIGO pensez a désinfecter vos trains, merci pic.twitter.com/PG72erKWLV — NaNa Afi (@_LaTogolaise) September 22, 2023

Het oprukken van bedwantsen in Frankrijk is al langer gaande. Volgens Anses, het Franse gezondheidsagentschap, is tussen 2017 en 2022 ruim één op de tien Franse huishoudens besmet geraakt met bedwantsen.



Dans les bus @RATPgroup aussi il y a des punaises 🤣 pic.twitter.com/DbnmgMwEQY — Ssiguss (@Ssiguss) September 27, 2023

Burgemeester Parijs vraagt premier om hulp

Maar de plaag heeft nu vooral in Parijs een hoogtepunt bereikt. De gemeente roept zelfs op tot een actieplan. Locoburgemeester Emmanuel Grégoire heeft premier Élisabeth Borne een brief gestuurd waarin hij verklaart dat bedwantsen een probleem zijn voor de volksgezondheid en daarom als zodanig moeten worden behandeld. Ook benadrukt Grégoire dat de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs plaatsvinden.

Ook vraagt de Parijse locoburgemeester verzekeraars om dekking tegen bedwantsen op te nemen in hun verzekeringen. Mensen met lage inkomens hebben vaak niet genoeg geld om ongediertebestrijdingsbedrijven in te schakelen en komen daarom moeilijk van een plaag af.

