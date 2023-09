Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Voorbijganger treft alligator met lichaam van dode vrouw in bek aan in Florida

Het moet een afschuwelijk moment zijn geweest voor de voorbijganger die afgelopen vrijdag een dood lichaam in de bek van een enorme alligator aantrof in Florida. Het ruim vier meter lange beest werd in een woonwijk van Largo, vlak bij Tampa, gezien met het slachtoffer tussen zijn kaken geklemd.

„Ik kon zien dat er een lichaam in zijn bek zat, dus toen begon ik met filmen”, vertelt JaMarcus Bullard. Hij was onderweg naar een sollicitatiegesprek toen hij plotseling stuitte op het bloederige tafereel. „Ik pakte een steen op om hem te raken, maar hij ging weer terug het water in.”



Update from @SheriffPinellas: 13-foot, 8.5-inch male alligator.

Dive Team also recovered the

remains of a deceased adult from the waterway.

No ID yet.

The ME’s office will conduct an autopsy to determine the cause

and manner of deaths pic.twitter.com/vWgRVtuT1r — holly gregory (@hollygregory33) September 23, 2023

‘Op humane manier gedood’

Bullard waarschuwde de autoriteiten, die met spoed ter plaatste kwamen om de alligator uit het water te halen. De politie laat in een persbericht weten dat de alligator ‘op een humane manier gedood’ is.

Maar volgens sommige buurtbewoners is het beest doodgeschoten. „Veel buren waren buiten en van hen hoorde ik over de alligator. Terwijl ze daar stonden, hoorden ze schoten. Ik neem aan dat ze de alligator hebben doodgeschoten”, zegt een buurtbewoonster tegen de nieuwzender Spectrum News.



Pinellas deputies and FWC shot and killed a 13 foot gator that was seen in a canal with a human body in it’s mouth. Resident Yasmine Bullard caught the moment on video when that large gator was pulled out. Warning: graphic language. @BN9 pic.twitter.com/P5hbZp2LpD — Josh Rojas (@JoshRojasBN9) September 22, 2023

Een duikteam heeft de overblijfselen van het slachtoffer geborgen. Het gaat om de 41-jarige Sabrina Peckham. Volgens Amerikaanse media was ze twee maanden eerder al eens gearresteerd omdat illegaal het gebied was ingegaan. Ze kwam er toen met een boete van 500 dollar vanaf. Of Peckham om het leven is gekomen door een aanval van de alligator is niet duidelijk.

Alligators struinen door de wijk

Dat er soms alligators door de woonwijk struinen is niks geks voor de bewoners van Largo. Ridgecrest Park ligt namelijk vlakbij de wijk en in dat park leven meerdere alligators. De dieren trekken regelmatig de wijk in, maar het beest van ruim vier meter dat vrijdag werd gedood was een van de grootste die buurtbewoners ooit hebben gezien.

