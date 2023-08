Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

120 achtergelaten goudstaven in Zwitserse trein na vier jaar gedoneerd aan het Rode Kruis

Telefoons, tassen, portemonnees; in treinen vergeten reizigers regelmatig wat. Maar goudstaven van meer dan twee ton vergeten? Dat hoor je niet vaak. Vier jaar geleden gebeurde het echter toch. Toen liet iemand 120 goudstaven achter in een trein in Zwitserland. Wie de eigenaar is van het goud en waarom het in de trein werd achtergelaten, is nog steeds een raadsel. Ondanks een vierjarige zoektocht.

De Zwitserse autoriteiten overhandigen daarom de goudstaven nu aan het Internationaal Comité van het Rode Kruis (ICKR), zo meldt de NOS.

Ruim 210.000 euro waard

Een treinmedewerker vond in oktober 2019 een plastic zak met 120 kleine goudstaven in een trein van Sankt Gallen naar Luzern. De zak was geadresseerd aan het ICRK. Maar de eigenaar van de goudstaven, die samen 4 kilo wegen en zo’n 210.000 euro waard zijn, was nergens te bekennen.

De Zwitserse autoriteiten startten direct een zoektocht naar de rechtmatige eigenaar. Ook deden ze oproepen via sociale media, maar zonder resultaat. Als de eigenaar zich niet op tijd zou melden, zouden de goudstaven eigendom worden van de staat. „De rechthebbende kan eventuele aanspraken op de goudstaven binnen vijf jaar na deze bekendmaking indienen bij het Openbaar Ministerie”, meldde het OM in het Luzerner Kantonnsblatt drie jaar geleden.

Goudstaven voor het Rode Kruis

De autoriteiten besloten gisteren echter deze periode te verkorten naar vier jaar. De goudstaven worden daarom nu al opgestuurd naar het Rode Kruis. Volgens de aanklager was dat ook zeer waarschijnlijk de bedoeling van de onbekende eigenaar.

„Aangezien het goud aan het ICKR was geadresseerd, kan worden aangenomen dat de eigenaar het goud aan deze organisatie wilde overhandigen. De vondst wordt dus overgedragen aan het ICRK”, vertelt de aanklager tegen het Zwitserse platform Swissinfo.

Het Rode Kruis heeft de goudstaven nog niet ontvangen, maar belooft dat het geld goed gebruikt gaat worden. „De ontvangen donatie zal een aanzienlijke bijdrage leveren aan de financiering van de operaties van het ICRK”, vertelt een woordvoerder tegen het Zwitserse platform. De operaties zijn gericht op het beschermen en bijstaan van de meest kwetsbare mensen die getroffen zijn door oorlog en geweld.