Graham Norton duikt met Holding op in NPO’s crimezomer: suffe agent in nog suffer dorp schrikt zich te pletter

Graham Norton ken je vast van zijn populaire ‘mens in stoel achterover kiepen’-programma The Graham Norton Show. Of anders van zijn diepgewortelde liefde en presentatie van het Eurovisie Songfestival. Maar zegt Holding je ook iets? Je kunt de serie nu zien in de rijkelijk gevulde crimezomer van NPO.

Metro was ‘even vergeten’ dat de Ier ook schrijft. Graham Norton debuteerde in 2016 met Holding, een soort crimestory met humor. Zijn fictieverhaal viel op en werd een tv-serie. In Nederland kunnen we de vier afleveringen van Holding vanaf vanavond zien (en al helemaal streamen). Tijd voor Metro‘s Blik op de Buis dus, de tv-rubriek waarin Erik Jonk nieuwe of opvallende programma’s van reguliere omroepen en streamingdiensten bespreekt.

Graham Norton bedacht agent die nooit iets te doen heeft

Holding heeft eigenlijk een super duf uitgangspunt: een Iers dorp waar nooit iets gebeurt en een plaatselijke agent, de enige, die nooit iets te doen heeft. PJ Collins (Conleth Hill) vult zijn dagen dan maar met troosteten (met z’n broek los, dat scheelt). Maar ja, bij graafwerkzaamheden worden plotseling menselijke botten gevonden en voor Collins heeft dat een enorme impact: hij schrikt zich te pletter en… moet aan het werk. „Lunch zit er even niet in”, zegt hij tegen zijn eeuwig achter het aanrecht kokende en bakkende vrouw. Jammer, want ze had nog wel zo’n mooie ham voor hem liggen.

Voor een tv-serie heeft Holding meer nodig dan dat en dat levert Graham Norton natuurlijk. ‘Sergeant’ Collins krijgt hulp van buiten in de persoon van inspecteur Linus Dunne. Heel Duneen, dat dorp, staat op z’n kop en veel oud zeer komt boven. Zijn die botten van hartenbreker Tommy Burke, die twintig jaar geleden verdween? Tommy Burke, die zijn bruid voor niets bij de kerk liet staan wachten? De bruid van toen trouwens die nog altijd in Duneen woont en bekendstaat als zuiplap.

Rijdende Rechter-zaak in Holding

Duneen is zo’n plattelandsplaatsje waar, als er bomen groeien, dat wel treurwilgen moeten zijn. Metro bekeek de eerste aflevering van Holding van Graham Norton (drie kwartier) en kreeg heel wat troosteloosheid te verstouwen. Wel grappige troosteloosheid trouwens. Mensen uit het dorp bellen agent Collins gewoon op zijn huistelefoon als er iets aan de hand is. Dat gebeurt precies op het moment dat zijn vrouw worstjes en spek staat te bakken, iets wat zij waarschijnlijk alle dagen daarvoor ook heeft gedaan.

Collins voelt zich na drie jaar en tien maanden Duneen nog altijd ‘een nieuwkomer’, die continu wordt lastiggevallen door een roddeltante van een dorpswinkel. Het probleem is deze keer van een hoog Rijdende Rechter-gehalte: de overburen doen iets gruwelijks, want zij schilderen de muur bruin. Dat kunnen alle – vast hordes – klanten van de roddeltante natuurlijk niet aan als zij haar winkel verlaten.

Bewaart Graham Norton veel voor ‘de rest’?

Nou ja, dat soort dingen krijg je met Holding aan de lopende band. Ondertussen moet de zaak rond die botten natuurlijk worden opgelost, maar dat heeft Graham Norton waarschijnlijk voor de rest van de afleveringen bewaard. We zien in de aflevering van vanavond vooral de aanloop en het gegis naar het lijk ‘en wie die moord toch heeft gepleegd’, terwijl er van een moordzaak nog helemaal geen sprake is. Ondertussen wordt er geacteerd in een prachtig Iers taaltje. De song A Hero’s Death van Fontaines D.C. klinkt als achtergrond, hoe Iers wil je het hebben?

🥯 Andere koek Conleth Hill speelt in Holding een bijzonder suffige agent. Waar je hem ‘van zou kunnen kennen’ is echter heel andere koek. De Noord-Ier was eerder namelijk de vertolker van meestermanipulator Varys in Game of Thrones.

Crimezomer bij NPO

Holding van Graham Norton maakt deel uit van een NPO-zomer vol crimeseries. „Bloedstollend en kwikverhogend”, noemt de publieke omroep de reeks die soms op televisie en soms (of meteen helemaal) op NPO Plus te zien is. Titels die al verschenen zijn: Happy Valley seizoen 3 (over een ontvoering en een reeks gruwelijke moorden); Grantchester seizoen 7 (over een geliefde predikant en weer heel wat moorden); Redemption (over de dood van een dochter van een politie-inspecteur); Serial Lover (over vrouwen die als een blok vallen voor een gewiekste man die zich voordoet als piloot, journalist en chirurg); en Shetland seizoen 7 (over een inspecteur die een moordonderzoek doet op zijn geboortegrond en geheimen uit het verleden ontdekt).

Net als Holding start vandaag ook The Control Room over het doorsnee leven van een man bij een ambulancedienst, die een wanhopig telefoontje krijgt van een vrouw die hem lijkt te kennen). Maandag begint The Capture over een vermeende misdaad van een Britse ex-soldaat en een groot complot.

Aantal blikken uit 5: 3 (kan nog stijgen)

Met Holding heeft Graham Norton op z’n minst iets voor een regelmatige glimlach afgeleverd. De serie is grappig, treurig en triestig (daardoor juist komisch) tegelijk. Het is droog en hier en daar ook wel aandoenlijk. Maar spannend? Neuh. Misschien was dat de bedoeling van Graham Norton ook niet. De resterende drie afleveringen moeten duidelijk maken of dat grappige leuk blijft. Ergens hoop je dat de tv-presentator uiteindelijk een geweldig plot uit zijn mouw heeft weten te schudden.

Holding is vanavond om 22.08 uur op NPO 2 te zien. Alle afleveringen zijn inmiddels te streamen via NPO Plus.