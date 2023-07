Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Niet alleen hitte in Europa: toeristen trekken massaal naar Death Valley in de hoop warmterecord te beleven

Het is inmiddels wel duidelijk dat het zuiden van Europa te kampen heeft met enorme hitte. Maar waar sommige mensen het liefst extreme warmte vermijden, zoeken anderen de hitte juist op. Dat laatste gebeurt nu in het Amerikaanse ‘Death Valley’, waar toeristen hopen een hitterecord mee te maken.

In Zuid-Europa heeft het kwik de 40+ graden bereikt en die hitte blijft de komende tijd nog wel even hangen. In het Californische nationaal park Death Valley is het nog heel wat heter: de temperaturen bereikten daar een schokkende 55 graden Celsius.

Warmterecord

Het record is echter nog niet bereikt. In 1913 werd het daar het heetst toen er een temperatuur van 56,6 graden Celsius werd gemeten. Nu, meer dan honderd jaar later, trekken toeristen naar de woestijn om erbij te zijn als er een nieuw record dreigt te worden gebroken.

Een vrouw beschreef de hitte alsof je „in een oven zit”, terwijl een andere bezoeker zei dat hij maar tien minuten buiten kon blijven voordat je beter de airco kan opzoeken. Daarentegen maakte een andere man de reis naar Death Valley om te protesteren tegen de reactie op het potentiële warmterecord. Hij zei tegen nieuwsdienst Reuters: „Het feit dat mensen hier naar toe komen om dit te vieren, dat de parkdienst duizelig is – het is geen mijlpaal. Ik noem het ‘Happy Death Day‘. Wat vieren we?”, vroeg hij vermoeid. Zelfs ‘s nachts kunnen de temperaturen daar de 38 graden overschrijden.

Death Valley

Volgens Randy Ceverny, van de World Meteorological Organization, is de heetste temperatuur ooit gemeten op aarde 56,7 graden Celsius. Dit was in juli 1913 in het Californische Furnace Creek. Ceverny zegt tegen The Guardian dat temperaturen van 54,4 graden Celsius of hoger slechts een paar keer zijn gemeten, meestal in Death Valley. „Door de opwarming van de aarde wordt de kans op zulke temperaturen steeds groter,” zei Ceverny. „Op lange termijn veroorzaakt de opwarming van de aarde hogere en frequentere temperatuurextremen.”