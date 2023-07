Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

800.000 dollar voor meisje (8) dat brandwonden opliep door een kipnugget

Een Amerikaans meisje (8) krijgt 800.000 dollar schadevergoeding, omdat zij vier jaar geleden tweedegraads brandwonden opliep door een kipnugget van McDonald’s. Dat meldt NBC6 South Floria.

Het meisje liep de brandwonden op in 2019 toen ze met haar moeder en haar broertje in de auto langs de McDrive ging. Het incident gebeurde in Tamarac, een stad in Florida.

Brandwond door hete kipnugget

Op de achterbank van de auto zat het meisje te genieten van een Happy Meal toen plotseling een hete kipnugget tussen de gordel en haar huid belandde. In de rechtszaal werden foto’s van de brandplek getoond en de geluidsopname van het meisje haar geschreeuw na het incident afgespeeld.

McDonald’s advocaten erkenden dat de brandwond veroorzaakt was door een nugget, maar tijdens de rechtszaak ontstond er onenigheid over de temperatuur van de snack. Volgens de familie was de nugget boven de 93 graden, terwijl de fastfoodketen beweerde dat de snack niet warmer dan 71 graden kon zijn.

McDonald’s betoogde verder dat de nugget wel warm moet zijn om besmetting met de salmonellabacterie te voorkomen. Daarnaast benadrukte de fastfoodketen dat zij niet verantwoordelijk zijn voor wat de klant doet met de nugget. McDonald’s stelde tijdens de rechtszaak dat de kipnugget bedoeld is om op te eten en niet om tegen de huid aan te houden voor twee minuten.

15 miljoen dollar

De juryleden dachten er echter anders over: zij oordeelden in mei dat McDonald’s verantwoordelijk was voor de brandwonden die het kind heeft opgelopen. De fastfoodketen had instructies moeten geven voor het veilig omgaan met het eten, zo stelden de leden.

De familie van het kind eiste een vergoeding van 15 miljoen dollar. De jury ging niet in deze eis mee, maar besloot, op basis van zowel de fysieke pijn als de mentale impact voor het meisje, dat 800.000 dollar terecht was. De fastfoodketen is volgens de jury aansprakelijk voor nalatigheid en het niet waarschuwen van klanten.

De moeder van het kind is blij met de schadevergoeding. „Ik wilde gewoon dat Olivia’s stem werd gehoord”, vertelt ze tegen The New York Times.