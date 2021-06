Zorgt de pandemie ervoor dat de ouderwetse onenightstand verdwijnt?

De wereldwijde pandemie was niet echt bevordelijk voor het vrijgezellenleven. Je trok er niet zo gemakkelijk op uit voor een onenightstand en we vermaakten ons voornamelijk digitaal. De vraag is: is de onenightstand verleden tijd?

Naast dat het sociale leven behoorlijk stillag door gesloten cafés en restaurants, moedigt ook eventuele angst voor besmetting het daten niet echt aan. Onze Britse Metro–collega’s schrijven over een onderzoek van dating-app Plenty of Fish. Een interessante ontdekking is dat meer dan de helft van de vrijgezelle ondervraagden de onenightstand als ‘verleden tijd’ zien. Opvallend is dat vooral mannen (61 procent) dit vindt, tegenover 45 procent van de vrouwen.



Contract for one night stand 😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/pccjGXKJ9A — switsmiley 1nyanda sbo 🇲🇼🇿🇦 (@switsmiley1) June 4, 2021

Sexting of telefoonseks door de Pandemie

En dat komt volgens Plenty Of Fish door onze virtuele mogelijkheden. Mensen zijn gewend aan de digitale en online middelen en verkiezen dat boven een ontmoeting in het echte leven. Vrijgezellen verkiezen een videochat, belletje of sexting boven een afspraakje. Psychotherapeut Beverly Blackman vertelt aan Metro.uk dat de digitale mogelijkheden ervoor zorgen dat de behoefte voor een ouderwetse onenightstand vermindert. „Mensen kunnen zich makkelijk anders voordoen achter hun toetsenbord. Voor sommigen geeft de digitale interactie hen genoeg intimiteit. Daarnaast beschermt dit je tegen emotionele pijn.”

„Je kunt je afvragen welke behoefte vervult een onenightstand? Wellicht bood de pandemie een betere of makkelijkere manier om je behoefte te vervullen.” Volgens haar is er via virtuele seks tegenwoordig veel mogelijk en is fysiek worden niet eens altijd nodig.

Van een onenightstand kun je leren

Relatie-expert en psychotherapeut Neil Wilkie denkt dat we toch iets speciaal missen als we ons slechts online begeven. Ook voorspelt hij dat we de onenightstand gaan missen. „Fysieke verbinding is belangrijk voor sociale ontwikkeling en persoonlijk welzijn”, zegt hij. „Bij digitale intimiteit, missen we de rommeligheid en ups en downs van seks.” Volgens hem mis je de diepere connectie en hij vreest zelfs voor meer eenzaamheid.

Ook Blackman ziet de mankementen van online seks. Volgens haar wordt het alleen maar moeilijker om een ‘echte relatie’ aan te gaan. Daarnaast kunnen we van onenightstands veel leren. Bij digitale seks neemt het ‘online personage’ de overhand en wordt het moeilijker om authentiek te zijn. Maar niet alleen onze drang naar een onenightstand is veranderd. Nee, ook onze kijk op relaties en gedrag verandert. Volgens Blackman zijn mensen kieskeuriger in met welke personen ze tijd doorbrengen. Informele afspraken voelen oppervlakkig en als een verspilling van tijd.



Dat koele formele afscheid van de psycholoog nadat je je hele ziel hebt blootgelegd blijft gek, alsof je een one night stand een hand geeft na de daad bij vertrek — sal (@saljesse) June 8, 2021

De ouderwetse onenightstand krijgt nieuwe vorm

Dr. Chelsea Reynolds, verbonden aan de California State University, denkt dat meer mensen realiseren dat direct fysiek contact niet altijd ideaal is. „De pandemie leert ons hoeveel energie we verspillen aan avonden in de kroeg met een slechte Tinder-match.” Reynolds vertelt dat veelvoudige ‘onenightstanders’ bekend staan als mensen die van nature risico’s nemen. Daarmee duidt ze op het feit dat deze mensen waarschijnlijk ondanks de pandemie er niet om schroomden om dit te blijven doen. Volgens haar zullen liefhebbers van de onenighstand er altijd zijn. Zij ziet dan ook eerder een kloof tussen de pro- en anti-onenightstands.

Met aan de ene kant een uitroeiing van de onenightstand en aan de andere kant massale huidhonger. Onenighstands zullen er altijd blijven, maar wellicht een andere vorm aannemen. Reynolds: „Er blijven mensen op zoek naar losse seks. Maar gedurende de lockdowns leerden veel van ons betere communicatieve vaardigheden aan, dan dat ze in 2020 hadden.” Zij voorspelt dat de onenightstands van de zomer van 2021 „spraakzamer” zijn. „En het zou me niet verbazen als velen van hen zich ontwikkelen tot verrassende toegewijde relaties.”



Fun fact; ik heb mijn vriend leren kennen door een “one night stand”😜 alleen is die one night uitgedraaid tot nu bijna 2 jaar en nog steeds bij elkaar… DUS, conclusie… NIKS MIS MET ONE NIGHT STANDS!!! — Jani Geyskens (@JaniGeyskens) June 9, 2021

‘De liefde bedrijven’

Psychotherapeut Wilkie sluit zich aan bij Reynolds. „Onbevredigende, door alcohol aangewakkerde en onhandige onenighstands moet je vermijden. In de post-pandemische wereld zal seks gaan over verbinding en de liefde bedrijven.”