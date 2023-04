Vrouwen in Iran besmeurd met yoghurt en opgepakt voor niet dragen hoofddoek

In Iran zijn twee vrouwen door een man besmeurd met yoghurt en vervolgens opgepakt omdat ze geen hoofddoek droegen. Het incident doet veel stof opwaaien in het land. Ook de Iraanse president, Ebrahim Raisi, heeft inmiddels gereageerd.

Op beelden van een bewakingscamera is te zien hoe een man een winkel inloopt en de twee vrouwen aanspreekt op het niet dragen van een hoofddoek. Er ontstaat een korte woordenwisseling waarna de man een bak yoghurt uit een winkelschap pakt en de inhoud over de twee vrouwen gooit. De winkelier werkt de man vervolgens zijn winkel uit.

You may have seen this video of a man in a corner shop in Iran pouring yoghurt over the heads of two women who weren't covering their hair.

The man has been arrested for "disturbing public order" & the two women have been detained for showing their hair.pic.twitter.com/GX89hL6dZo

