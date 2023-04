Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘We willen weer op reis, maar wordt onze 1-jarige daar ook blij van?’

Columnist Japke Janneke (31) is dol op hardlopen en wielrennen én is moeder van zoontje Len (ruim een jaar oud). Samen met haar vriend Kai woont ze in Haarlem. Voor onze collega’s van Famme schrijft Japke Janneke iedere twee weken een eerlijke column over alles waar ze tegenaan loopt in het moederschap. Die column plaatsen we ook hier.

„Nu de dagen weer wat langer worden en de zon zich weer wat vaker laat zien, begint het te kriebelen. We willen weer op reis. Op avontuur. Daar worden we als ouders blij van. Maar Len eigenlijk ook? En waar ga je eigenlijk heen op vakantie met kind?

Kai en ik zijn beide ondernemers. We kunnen eigenlijk overal werken, mits er goede WiFi is. Het is zo’n heerlijk gevoel. Die vrijheid. Nu Len ook nog niet naar de basisschool gaat, zijn we ook flexibel wat betreft vakanties en reizen. We hoeven niet in het dure hoogseizoen weg. Voor komende periode hebben we dan ook een reis naar Italië gepland. Toch zit ik ook al verder te kijken. Voor veel mensen is dit namelijk dé periode om de zomervakantie te bepalen.

Vakantie met kind

Waar ga je eigenlijk heen op vakantie met kind? Veel ouders hoor ik vaak zuchtend zeggen: als je kind blij is, ben je als ouder ook blij. Maar kun je die zin niet beter omdraaien? Want wat als wij blij zijn als ouders. Is Len dan ook niet gewoon blij?

Daarnaast zie ik het vooral zo. Len kan nog niet aangeven waar hij heen wil. Sterker nog; is die speeltuin in Italië niet net zo leuk als die in Nederland? Voor sommige mensen een reden om dichtbij huis te blijven. Voor ons juist dé reden om richting het zuiden te gaan. Daar worden wij als ouders namelijk een stuk blijer van.

Toch vind ik het een ingewikkelde vraag. Waar doen we nou goed aan? De laatste weken van maart en de eerste weken van april zijn we in Italië. Dit betekent dat Len zeker vier weken niet naar de opvang zal gaan. Ik geloof niet dat hij dat heel erg zal gaan merken. Pas wanneer hij terugkomt bij de opvang, zal het weer even schakelen zijn.

In de zomer hebben we eigenlijk nog geen plannen. We willen de zomervakantie periode nog een beetje vermijden nu hij nog niet op de basisschool zit. In het najaar zien we nog wel een vakantie met kind zitten. Misschien richting Tenerife? Of toch een overzeese vlucht maken richting Azië? Daar hebben ze vast ook veel kidsproof accommodaties en speeltuinen, toch?

Ik vraag me toch af hoe andere ouders dit besluiten. Ik kan me namelijk ook goed voorstellen dat het best veel gedoe is. Als ik zie hoeveel we mee moeten nemen richting Italië, krijg ik een lichte paniekaanval. Tegelijkertijd besef ik me dat ik dit ook mee zou moeten nemen naar een vakantiepark op de Veluwe. Of naar een Waddeneiland. Dan kun je natuurlijk nog kijken naar de lange reis die we moeten maken.

Lange reis

Wij rijden het liefst ‘s nachts zodat Len een groot deel van de rit kan slapen. Zodra hij wakker wordt, vindt hij het inderdaad niet heel lang leuk in zijn autostoel. Gelukkig hebben we daarvoor sinds kort een iPad voor aangeschaft. En hoewel ik er echt geen voorstander van ben, maakt het de reis voor ons wel een stuk relaxter. Verder heb ik ontdekt dat genoeg snacks ook key zijn én helpt het om af en toe even met hem te spelen.

Een lange vliegreis hebben we met Len nog nooit gemaakt. De langste reis was circa 2 uur en eigenlijk is hij tot nu toe iedere keer heel braaf bij mij op schoot in slaap gevallen. Wanneer we een overzeese vlucht zouden gaan maken, wordt de uitdaging wat groter. Echter verwacht ik ook dat hij zijn ogen zal uitkijken in het vliegtuig en we ook daar wel weer kunnen vermaken met filmpjes, eten en drinken.

Voor ons zijn deze obstakels in ieder geval nog geen reden om dichtbij huis te blijven. Natuurlijk is het afwachten hoe het de de komende tijd zal gaan. Wie weet komen we er straks wel van terug en boeken we voor het najaar toch dat huisje op de Veluwe. We gaan het afwachten.”