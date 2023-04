Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Oeps! Vrouw belandt per ongeluk met auto in tramtunnel in Brussel

Reizigers die in de nacht van vrijdag op zaterdag stonden te wachten op de tram in Brussel stonden gek te kijken toen er geen tram voorbij kwam rijden, maar een auto. De bestuurster van de BMW was per ongeluk op het spoor in een tramtunnel beland. Uit paniek besloot de vrouw door de tunnel te rijden tot het volgende station.

In een video op Instagram is te zien dat de auto stilstaat op het spoor. De automobilist was op weg naar Luik en koos bij het Meiserplein per ongeluk de verkeerde tunnel. Zo belandde ze op spoor in de tramtunnel in plaats van in de tunnel voor auto’s. „De vrouw is daarna in paniek doorgereden naar een plaats waar ze weer licht zag en dat was dus het eerstvolgende ondergrondse station”, zegt een woordvoerder van vervoerder MIVB tegen de Vlaamse omroep VRT.

Vergissing veroorzaakte weinig hinder

Gezien het late tijdstip waarop het incident plaatsvond, veroorzaakte de vergissing niet veel hinder. De auto werd met een spoorrijtuig van de vervoersmaatschappij weggesleept. Voor het tramverkeer zaterdagochtend weer op gang kwam was alles opgelost, zo meldt de vervoersmaatschappij. „We hebben de wagen tijdig uit de tunnel gesleept met een takelwagen van de MIVB. Alles was hersteld voor het begin van de dienstverlening deze ochtend.” Wel moet de vrouw mogelijk nog een schadevergoeding betalen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Niet de eerste keer dat auto in tramtunnel belandt

Het is overigens niet de eerste keer dat een auto op het spoor van de Brusselse tramtunnel belandt. Afgelopen januari kwam er ook een auto vast te zitten op het spoor en in 2016 reed een Range Rover zelfs anderhalve kilometer langs meerdere stations voordat de bestuurder besloot te stoppen.

Toch is het een uitzonderlijke situatie zegt de MIVB. Het is namelijk bijna niet mogelijk om over het spoort te rijden zonder vast te komen zitten. „De vrouw moet heel goed gemikt hebben, want we hebben een systeem waardoor dit bijna niet mogelijk is.”