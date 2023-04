Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nederlandse toeriste in India neergestoken tijdens yoga-retraite: ‘Verdachte kwam terug met mes’

Een 29-jarige Nederlandse vrouw zou eerder deze week zijn aangevallen en neergestoken door een medewerker van een resort in Goa, India, enkele uren nadat zij was aangekomen voor een yoga-retraite in de staat, schrijven Indiase media.

De verdachte drong de gehuurde tent van de vrouw binnen. Volgens The Indian Express is de 27-jarige verdachte afkomstig uit Uttarakhand en werkte hij al ongeveer twee jaar in het resort.

Helper ook aangevallen

De politie deelde mee dat een plaatselijke bewoner, die de vrouw te hulp schoot nadat hij haar luid geschreeuw had gehoord, ook door de verdachte werd neergestoken. „Toen de toeriste om hulp begon te schreeuwen, kwam een plaatselijke bewoner haar helpen. Toen hij zijn aanwezigheid zag, rende de verdachte weg, waarna de verdachte terugkeerde met een mes. De plaatselijke bewoner die de Nederlandse kwam redden werd aangevallen met een mes”, zei de hoofdcommissaris van politie.

De toeriste zou na het eten gaan slapen in de tent die geen deuren had. Rond 2 uur werd zij wakker nadat iemand het licht had aangedaan en zag dat een man probeerde de klamboe rond haar bed te verwijderen. Aan de verklaring voegde ze eraan toe dat de man haar schreeuwend waarschuwde dat ze haar mond moest houden, anders zou hij haar doden. Ze beet hem nadat hij probeerde zijn vinger in haar mond te steken. De bewoner kwam binnen om te helpen nadat zij schreeuwde en er ontstond een gevecht.

Nederlandse toeriste ernstig verwond

De verdachte kwam terug na een keukenmes gehaald te hebben. Nadat hij de persoon die hulp kwam brengen had neergestoken, viel hij de vrouw aan. Zij overmeesterde de verdachte en wist hem het mes afhandig te maken. Zowel de toeriste als de man die haar te hulp schoot, liepen ernstige verwondingen op. De vrouw werd onder andere gestoken in haar bovenrug en buik. Ze zou een operatie hebben ondergaan na de aanval.