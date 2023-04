Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Italië wil beren uitzetten naar andere landen na dodelijke aanval op jogger

Italië wil een deel van de beren die in het noorden van het land leven uitzetten naar andere landen. De Italiaanse minister voor Milieu, Gilberto Pichetto Fratin, zegt dat hij daarover in gesprek gaat met andere Europese landen. Aanleiding is een dodelijke aanval van een beer op een 26-jarige jogger begin deze maand.

De aanval op de jogger vond vlakbij het dorpje Caldes plaats, dat erg populair is onder wandelaars. Het debat over de populatie van beren in de regio Trentino-Zuid-Tirol staat sindsdien op scherp.

Niet de eerste aanval

Het is namelijk niet de eerste keer dat mensen aangevallen worden door beren in het gebied. In totaal leven er zo’n honderd beren in de regio. Van een aantal is bekend dat ze eerder al mensen aanvielen.

Zo werd er vorige maand in de zelfde regio ook iemand aangevallen door een beer. De wandelaar raakte gewond, maar overleefde het incident. Eerder, in 2014, verscheurde een vrouwelijke bruine beer in dezelfde regio een man die op zoek was naar paddenstoelen. Het dier stierf nadat zij onder narcose was gebracht tijdens een poging haar te vangen.

Populatie beren moet kleiner worden

Volgens de minister moeten de berenpopulatie kleiner worden omdat situatie te kunnen beheersen. „We willen alle diplomatieke middelen inzetten om andere gebieden te vinden om de beren naartoe te kunnen verplaatsen.” Ook is er een commissie opgezet die zich moet gaan buigen over maatregelen om de populatie van beren in het gebied onder controle te houden.

Het dier die begin deze maand de jogger doodde werd vorige week gevangen en wordt momenteel vastgehouden in een opvangcentrum voor wilde dieren. De president van de provincie wilde het 150 kilo wegende dier aanvankelijk af laten maken, maar na een klacht van dierenactivisten besloot de rechter dit niet toe te staan. Volgende maand is er een zitting. Dan zal het lot van het dier worden bepaald.