Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opnieuw drukte op Schiphol: ‘Maar doorstroom is goed’

Reizigers die vandaag vertrekken vanaf Schiphol moeten volgens een woordvoerder rekening houden met wachtrijen. Naar verwachting vertrekken vandaag ruim 70.000 passagiers vanaf de luchthaven.

Hoewel de wachttijden niet extreem lang zijn, is het druk op Schiphol, vanwege het eerste weekend van de meivakantie. De luchthaven spreekt echter wel van een ‘soepele opstart en veel bedrijvigheid’. Rond 09.00 uur was bijna een derde van de vertrekkende reizigers langs de beveiliging.

Drukte in vertrekhallen, maar goede doorloop

Volgens een woordvoerder zijn de vertrekhallen druk, maar is de doorloop goed. „Op piekmomenten staan mensen maximaal een half uur in de rij.” Dat beeld is ongeveer gelijk aan dat van gisteren, toen Schiphol uitging van ongeveer 65.000 vertrekkende passagiers.

Schiphol hield al rekening met drukte en daardoor ook met wachtrijen op de luchthaven. Al gaat de luchthaven er vanuit dat de rijen niet zo lang zijn als vorig jaar. Toen stonden mensen tot buiten de vertrekhal in de rij, waardoor sommige reizigers zelfs hun vlucht misten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De rij voor de incheckbalie van Easyjet (afhandelaar Menzies) vanochtend om 5.00u., Vertrekhal 3 op Schiphol (beeld @CelineNHNieuws). We zenden vanaf 10.00u live uit op https://t.co/NrY5ug995O. @NHNieuws pic.twitter.com/Khy0Xdhcsp — Doron Sajet (@dsajet) April 22, 2023

Honderdduizenden euro’s aan schadevergoeding

Dat gebeurde toen ook op de luchthaven van Eindhoven. Inmiddels heeft die luchthaven al zo’n 750.000 euro uitgekeerd aan mensen die vorig jaar hun vlucht misten vanwege de lange rijen. Een belangrijke oorzaak hiervan was het grote tekort aan beveiligers op het vliegveld. In totaal hebben ongeveer 1700 mensen om een schadevergoeding gevraagd.

Om de drukte dit keer beheersbaar te houden, zet Schiphol nu meer beveiligers in. Ook wordt van reizigers gevraagd zich voor te bereiden, bijvoorbeeld op de beveiligingscontrole.

Schiphol verwacht gedurende meivakantie nog drukte

Schiphol verwacht gedurende de meivakantie gemiddeld 66.000 vertrekkende reizigers per dag te verwerken. Op piekdagen, zoals het eerste weekend van de vakantie, kan dat aantal oplopen tot ruim boven de 70.000. Vorig jaar vertrokken er in de meivakantie nog gemiddeld 58.000 mensen per dag van de luchthaven. Voor de coronacrisis lag dat aantal op gemiddeld 72.000 per dag.