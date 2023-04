Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Evacuatie Nederlanders uit Soedan begonnen: ‘Niet zonder risico’

De eerste Nederlanders worden vandaag uit Soedan geëvacueerd. Nederland werkt hiervoor samen met andere landen aan een internationale evacuatieoperatie. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken is er contact met 152 Nederlanders in Soedan, maar vermoedelijk zijn er nog meer Nederlanders in het land. Of iedereen het land op korte termijn kan verlaten is nog onduidelijk.

„Een team van Buitenlandse Zaken en Defensie doet zijn uiterste best om zoveel mogelijk Nederlanders zo veilig en snel mogelijk op te halen en in veiligheid te brengen”, meldt het ministerie. Volgens de Nederlandse ambassade in Soedan gaat het om Nederlandse burgers, medewerkers van de ambassade en diplomaten.

Informatie over evacuatie geheim houden

De mensen die geëvacueerd worden zijn vanochtend geïnformeerd. Hen is ook gevraagd om alle informatie over de operatie geheim te houden. „De evacuatie en de verplaatsing naar het verzamelpunt zijn niet zonder risico’s. Openbaarheid kan er voor zorgen dat een operatie extra gevaarlijk wordt of zelfs niet door kan gaan”, aldus het ministerie.

Nederland werkt tijdens de evacuatie samen met andere Europese landen, waaronder Frankrijk en Duitsland. Deze landen kunnen als dat nodig is elkaars burgers evacueren. Wel moet iedereen het vliegveld weten te bereiken en dat is niet altijd even makkelijk. Volgens het ministerie zijn er in de hoofdstad Khartoem nauwelijks nog plekken waar benzine of andere brandstof te koop is.

„We leven intens mee met de Nederlanders in Soedan en we blijven ons inspannen om mensen te evacueren waar en wanneer dat kan”, twitter minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

We leven intens mee met de Nederlanders in Sudan en we blijven ons inspannen om mensen te evacueren waar en wanneer dat kan. Vind de laatste @MinBZ updates over de situatie in Sudan hier: https://t.co/rxtX870kUA en veelgestelde vragen en antwoorden: https://t.co/WLz99wrsDE 2/2 — Wopke Hoekstra (@WBHoekstra) April 23, 2023

Gevechten tussen regeringsleger en paramilitairen

Op 15 april braken gevechten uit tussen het regeringsleger en de paramilitairen van de Rapid Support Forces (RSF). Door het geweld, dat al honderden mensen het leven heeft gekost, waren evacuaties dagenlang niet mogelijk. Het Soedanese leger maakte gisteren bekend dat het de evacuaties van burgers en diplomaten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en China zou gaan faciliteren.