Iran zet camera’s in om vrouwen zonder hoofddoek op te sporen

Iran gaat camera’s gebruiken om vrouwen die geen hoofddoek dragen te kunnen ‘identificeren en waarschuwen’. Dat heeft de Iraanse politie vrijdag in een verklaring laten weten. Sinds de dood van Mahsa Amini gaan steeds meer vrouwen in Iran zonder hijab de straat op, iets dat verboden is in het land.

Als vrouwen zonder hoofddoek door de camera’s geïdentificeerd zijn, dan krijgen ze een sms met een ‘waarschuwing’. „We tolereren geen enkele individuele of collectieve overtreding van de wet”, aldus de Iraanse politie.

Bedrijven sluiten om niet dragen hoofddoek

Een nieuwe wet maakt het bovendien mogelijk om vrouwen te berechten die weigeren hoofdbedekking te dragen in openbare plaatsen of in hun auto. Wanneer zij zich niet aan de wet houden, kan hun auto in beslag worden genomen. Daarnaast kan de politie bedrijven sluiten als werknemers zich niet houden aan de verplichte hijab-regels. Dat zou inmiddels als hebben geleid tot de sluiting van meer dan honderd winkels en bedrijven in Iran.

Vorige week werden er nog twee vrouwen in een winkel overgoten met yoghurt omdat zij geen hoofddoek droegen. De twee vrouwen werden na dat incident opgepakt voor het niet naleven van de kledingvoorschriften. Ook de man die de yoghurt gooide werd opgepakt omdat hij de openbare orde verstoorde. De eigenaar van de winkel waar het voorval plaatsvond heeft een waarschuwing gekregen. Hij moet er voor zorgen dat mensen zich in zijn winkel aan de wet houden.

Duizenden demonstranten gearresteerd

Na de dood van de 22-jarige Mahsa Amini werd er maandenlang geprotesteerd in Iran. Amini werd opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet correct gedragen zou hebben. Veel mensen gaan sindsdien de straat op om te demonstreren tegen het Iraanse regime, maar tegen de demonstranten wordt hard opgetreden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd en sinds december zijn er ook vier mensen geëxecuteerd. Volgens Amnesty International worden zelfs kinderen gemarteld.