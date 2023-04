Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Kees van Kooten reageert op overlijden Wim de Bie: ‘Alsof deel van mezelf is gestorven’

Kees van Kooten heeft voor het eerst gereageerd op het overlijden van Wim de Bie, bijna twee weken geleden. Het voelt alsof hij een broer heeft verloren, die hij ‘een mensenleven lang kende’, schrijft hij in de nieuwe uitgave van de VPRO Gids. Het tweetal kende elkaar zeventig jaar.

Van Kooten beschrijft hoe hij als tiener op de middelbare school al opkeek tegen Wim de Bie. Die zat niet alleen twee klassen hoger, maar was ook ‘letterlijk boomlang’. „Niet alleen had De Bie een natuurlijke autoriteit, hij wist toen al veel van de experimentele poëzie van de vijftigers”, schrijft Van Kooten.

De Bie was het geweten

Toen het duo samen radio en later ook televisie gingen maken, bewaakte De Bie hun ‘artistieke vrijheid’, aldus Van Kooten. Ook was hij volgens Van Kooten het geweten van het duo. „Ik ben van nature een opgewonden ventje en zal vaak snel ergens ‘ja’ op zeggen, terwijl Wim bedachtzamer was. Hij heeft mij daarmee meer dan eens voor een ramp behoed.”

De sketches ontstonden heel organisch. „Er was geen leider”, schrijft De Bie over hun werkwijze. „We maakten elkaar attent op een artikel dat in de krant verschenen was, of een programma op televisie en dat leidde vanzelf naar een type en een komische scene.” De Bie schetst zijn satirische wederhelft als iemand met een neus voor talent en ‘een antenne voor nieuwe, technische mogelijkheden.”

Invloed op persoonlijke ontwikkeling

Ook had De Bie volgens Van Kooten een hele grote invloed op zijn persoonlijke ontwikkeling. Het contact gaat hij naar eigen zeggen het meest missen. „Even bellen, bij elkaar langsgaan, dat ongedwongene.” Het voelt voor De Bie dan ook alsof een deel van hemzelf is ‘gestorven’. „Er is iets definitief afgesloten.”

Wim de Bie overleed vorige maand op 83-jarige leeftijd. Hij kampte al langere tijd met ernstige gezondheidsklachten. Samen met Van Kooten vormde hij sinds 1963 een onafscheidelijk duo. De twee maakten onder meer programma’s als Het Gat van Nederland, Simplisties Verbond en Van Kooten en De Bie.