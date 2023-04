Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Gebruik van Engelse woorden binnenkort mogelijk strafbaar in Italië

Italianen die Engelse en andere buitenlandse woorden gebruiken in officiële communicatie kunnen binnenkort mogelijk een boete tot wel 100.000 euro krijgen. Premier Giogia Meloni wil een nieuwe wet invoeren die voorschrijft dat iedereen die binnen het openbaar bestuur werkt Italiaans spreekt en schrijft.

„Het is niet alleen een kwestie van mode, maar Anglomanie (een overdreven voorkeur voor alles wat Engels is, red.) heeft gevolgen voor de samenleving als geheel”, valt er te lezen in het wetsvoorstel. De wet moet de Italiaanse taal beschermen.

Taal van Dante

Volgens de partij van premier Meloni, Fratelli d’Italia, is de verspreiding van de Engelse taal vernederend. Daarom moet er voortaan binnen alle openbare instanties ‘de taal van Dante’ gebruikt worden.

De nieuwe wet moet gaan gelden voor al het buitenlands taalgebruik, maar focust zich vooral op de Engelse taal. Daarnaast moet de wet er ook voor zorgen dat de benamingen van banen niet meer in het Engels zijn. Alleen als er voor de functieomschrijving geen vertaling bestaat mag Engels gebruikt worden.

Ook voor buitenlandse bedrijven waar niet iedereen Italiaans spreekt moet de nieuwe wet gaan gelden. Dat meldt CNN. Zo moeten bedrijven er voortaan voor zorgen dat alle interne regels en arbeidscontracten in het Italiaans omschreven zijn. Wie zich hier niet aan houd riskeert een boete tussen de 5000 en 100.000 euro.

‘Bru-shetta’ of ‘bru-sketta’?

Verder moet er ook een comité komen dat zich bezig gaat houden met ‘het correct gebruik van de Italiaanse taal en de uitspraak ervan’ op scholen, in de media en in reclames. Dat betekent dat het strafbaar kan worden wanneer iemand ‘bru-shetta’ in plaats van ‘bru-sketta’ zegt.

Eerder werd er al een wet aangenomen die de Italiaanse keuken moet beschermen. Die wet verbiedt voedsel dat in een laboratorium is gemaakt. En vorige week heeft het Italiaanse ministerie de Italiaanse keuken zelfs aangemeld als kandidaat voor de UNESCO Wereld Erfgoedlijst.