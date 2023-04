Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

We staan langer en vaker in de file dan voor corona

We staan vaker in de file dan voor corona. Dat stelt de ANWB Verkeersinformatie op basis van filecijfers over het eerste kwartaal van dit jaar. In vergelijking met het eerste kwartaal van 2019 zijn het aantal opstoppingen met 10 procent toegenomen.

De verkeersdrukte op de Nederlandse wegen is sinds het afschaffen van de coronamaatregelen in maart vorig jaar fors toegenomen. „Vooral tijdens de spitsuren zien we de dagelijkse files van een aantal jaren terug gewoon weer in alle ranglijsten terugkeren”, zegt Arnoud Broekhuis van de ANWB. Het is zelfs veel drukker geworden, aldus de ANWB.

We bezitten meer auto’s

„Het zal te maken hebben met dat we langzaamaan allemaal weer terug zijn gekeerd op kantoor, maar tegelijkertijd zien we ook dat thuiswerken nog steeds gebeurt”, zegt Broekhuis. Maar er is nog een verklaring voor de fors toegenomen drukte op de Nederlandse wegen. We bezitten namelijk meer auto’s. Het wagenpark is volgens de ANWB met 470.000 auto toegenomen. „Dat laat letterlijk en figuurlijk zijn sporen na op de weg”, aldus Broekhuis.

Volgens het CBS rijden er op dit moment zo’n 8,9 miljoen personenauto’s in Nederland. Broekhuis: „Tel daar het vrachtverkeer bij op en het is duidelijk dat dit consequenties heeft voor de doorstroming. Zeker als we gelijktijdig de weg op gaan.”

Mensen in Zuid-Holland en Noord-Brabant staan het vaakst in de file

Regionaal zijn er overigens flinke verschillen zichtbaar. Wie in Zuid-Holland of Noord-Brabant moet zijn staat het vaakst stil. Maar ook in Noord-Holland is de filezwaarte – het aantal kilometers maal het aantal minuten file – de afgelopen drie maanden behoorlijk toegenomen, namelijk met 20 procent. „Afgelopen jaar ondervond men in deze provincie juist opvallend minder hinder van files”, aldus Broekhuis.

De dinsdag en donderdag blijven op de weg de drukste dagen. In combinatie met slecht weer groeide de dinsdagochtendspits in het eerste kwartaal met bijna 50 procent, en donderdag met ruim 20 procent. Op dinsdag 14 maart stond er een record aan filelengte, namelijk 1102 kilometer. Op maandag- en vrijdagochtend was het de afgelopen drie maanden wat rustiger dan voorheen.

En niet alleen in de spits is het extreem druk op de weg. Ook overdag is het af en toe aansluiten in de rij, stelt Broekhuis. Hij verwacht niet dat de drukte snel zal afnemen. „Niets wijst erop dat het minder druk gaat worden.”