Voor het eerst doodt bruine beer in ‘berenland’ Slowakije een mens

Voor het eerst in de moderne geschiedenis heeft een bruine beer in Slowakije een mens gedood. Uit een lijkschouwing is gebleken dat een 57-jarige man een aanval van een beer in het ‘berenland’ niet heeft overleefd. Dat meldt het Slowaakse Staatsbosbeheer. Eerder zijn wel mensen gewond geraakt door een berenaanval. Vorig jaar waren dat er vijf.

Het slachtoffer werd gevonden nadat hij niet was teruggekeerd van een boswandeling. Een vriend vertelde tegen een Slowaakse nieuwssite dat hij in zijn keel, buik en ribben was gebeten. „We vonden hem liggend op zijn buik naast het pad”, zo verklaart de vriend aan SME. Uit een autopsie bleek dat de verwondingen inderdaad het resultaat ware van een aanval van een beer.

Veel meer beren in Slowakije

De populatie bruine beren in het EU-land is de afgelopen twintig jaar verdrievoudigd. Volgens de laatste Slowaakse schatting, die vorig jaar naar buiten kwamen, leven er zo’n 2760 beren in het land. Ongeveer twintig jaar geleden was dit aantal nog 900. Deze beren komen vooral voor in het Tatra-gebergte, dat in het midden van het land ligt. Naar aanleiding van de stijgende cijfers is er een roep om iets aan de opmars van de roofdieren te doen. Zo pleiten verschillende natuurbeheerders ervoor om jagen op de beer in Slowakije legaal te maken.



Wat te doen bij een aanval van een beer?

De Slowaakse man heft naar alle waarschijnlijkheid weinig kans gehad om de aanval te overleven. De eerste tip die Info.nu geeft, is dat reizen met meerdere personen de kans erg verkleint. Het gebeurt zelden tot nooit dat een beer overgaat tot een aanval op een groep van meer dan vier mensen. Maar als het tocht tot een confrontatie komt, is het ten eerste handig om zo stil mogelijk te bijven staan. Op deze manier wek je de indruk dat je voor de beer geen gevaar vormt.

Daarnaast is oogcontact en schreeuwen niet aan te raden, aangezien dat door het dier als agressief wordt ervaren. Wat ook nog zou kunnen werken, is om rustig te praten als een beer je pad kruist. Dus vertel hem op rustige toon dat je hem niet gaat aanvallen. Wie weet – en hopelijk – laat het dier je met rust.

Als je eenmaal aangevallen wordt, dan heb je twee keuzes (waarvan geen van beide eigenlijk veel hoop biedt overigens). Wegrennen is er daarvan níet een. Wanneer je dit doet, ziet de beer jou als prooi. Dat moet je niet willen… Dus dan lijkt de beste manier om een aanval te overleven te zijn in een foetushouding liggen. Op deze manier kan de beer zich gaan vervelen en je in één klap met rust laten. Al kun je natuurlijk ook gewoon je vuisten gebruiken. Zoals een Amerikaanse man in Californië vorig jaar deed om zijn hond te redden. Die tactiek werkt echter lang niet bij elke beer.