Poetin in Marioepol tijdens eerste bezoek aan bezet gebied

De Russische president Vladimir Poetin heeft een bezoek gebracht aan de bezette Oekraïense stad Marioepol. Dat melden Russische media. Als de berichten kloppen is het zijn eerste bezoek aan het bezette gebied in de Donbasregio sinds het begin van de oorlog. Het bezoek was niet aangekondigd.

Volgens het Russische staatspersbureau TASS vloog Poetin met een helikopter naar Marioepol en reed hij vervolgens met de auto naar verschillende districten in de stad. Daar heeft hij met inwoners gesproken. Ook ging hij langs bij de jachthaven en het theater van Marioepol.

Poetin was op werkbezoek

Poetin zou in de stad zijn geweest voor een werkbezoek, waarbij de nadruk lag op de wederopbouw van Marioepol. Hij stopte dan ook in de Nevsky-buurt. Dat is een nieuwe woonwijk die door het Russische leger gebouwd is. Op beelden is te zien dat de Russische president zelf achter het stuur zat terwijl hij door Marioepol reed, maar dat is niet onafhankelijk geverifieerd.



Marioepol is de eerste grote stad die door Russische troepen werd ingenomen nadat de aanval op de hoofdstad Kiev werd afgeslagen. De Zuid-Oekraïense havenstad was in de eerste maanden na de invasie dan ook de brandhaard van de oorlog en is hevig beschoten. De Russen kregen Marioepol in mei vorig jaar in handen. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beloofde afgelopen donderdag in zijn dagelijkse videoboodschap nog dat hij de stad weer gaat heroveren.

De Krim negen jaar geleden geannexeerd

Gisteren bezocht Poetin de Krim. Het was toen precies negen jaar geleden dat Rusland het schiereiland in het zuiden van Oekraïne annexeerde. Daar had hij een ontmoeting met de door Rusland aangestelde gouverneur.

Dat Poetin Marioepol bezocht is zeldzaam. De Russische president maakte het afgelopen jaar haast geen buitenlandse reizen en hij heeft het front zelfs helemaal nog niet bezocht. Overigens kan het zo zijn dat zijn reisbewegingen nog meer belemmerd zullen worden. Afgelopen week werd door het Internationaal Strafhof in Den Haag namelijk een arrestatiebevel tegen de Russische president uitgevaardigd. Het hof wil dat Poetin zich in Den Haag komt verantwoorden voor oorlogsmisdaden.

👉 Arrestatiebevel tegen Poetin Mogelijk heeft Vladimir Poetin zich schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden door het wegvoeren van Oekraïense kinderen naar Rusland. De rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag hebben daarom een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Volgens de Verenigde Naties is er namelijk sprake van mensensmokkel wanneer kinderen tijdens een gewapend conflict door overheidstroepen worden gedeporteerd. Ook is er een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Maria Lvova-Belova, de Russische commissaris voor kinderrechten. Zij gaf in februari zelf toe een kind uit Marioepol in huis genomen te hebben.