Man stuurt deurwaarders naar vliegveld om schadevergoeding op te eisen

Een Britse man die afgelopen januari met Wizz Air naar Portugal zou vliegen, heeft deurwaarders naar het Londense Luton Airport gestuurd om zijn schadevergoeding op te eisen. Zijn vlucht werd namelijk zonder reden geannuleerd en maanden later heeft de man nog steeds geen vergoeding gekregen.

Russell Quirk zou samen met zij vrouw en drie dochters naar de Portugese stad Faro in het zuiden van het land vliegen. Maar op de ochtend van vertrekt kreeg het gezin plotseling bericht dat de vlucht was geannuleerd. „Er werd geen uitleg gegeven, geen alternatief aangeboden en er werden ook geen excuses gemaakt.” En dus had Quirk geen andere keus dan lastminute voor 4500 pond een andere vlucht te boeken, vertelt hij aan BBC News.

Behandeling voor vliegtuigmaatschappij ‘schokkend’

Quirk noemt de manier waarop de vliegtuigmaatschappij klanten behandelt ‘schokkend’. „Ik moest mijn dochters wakker maken en vertellen dat we niet meer op vakantie gingen. Ze waren erg teleurgesteld”, zegt hij. Maar omdat de rest van de reis al betaald was, besloot hij op de dag zelf toch nog een andere vlucht te boeken.

Eenmaal terug van vakantie probeerde Quirk de extra kosten die hij moest maken terug te vragen bij Wizz Air, maar op medewerking kon hij niet rekenen. Volgens Quirk duurde het bijna twee maanden voordat hij de kosten voor zijn oorspronkelijke vlucht vergoed kreeg, maar de extra gemaakte kosten wilde Wizz Air niet vergoeden. En dus besloot hij om met de zaak naar de rechter te stappen. Die stelde hem in het gelijk, maar Wizz Air heeft de uitspraak genegeerd, stelt Quirk.

Deurwaarders naar het vliegveld

Om zijn geld toch terug te krijgen stuurde Quirk deurwaarders naar het vliegveld. „Hun optie was om het geld te overhandigen of de deurwaarders zouden het in goederen meenemen, zoals stoelen, tafels, computers of misschien een wel vliegtuig”, grapt hij.

Quirk hoopt dat hij met zijn actie een boodschap af kan geven. „Steeds meer bedrijven denken dat ze hun klanten als vuil kunnen behandelen en ik ben vastbesloten om me daar tegen te verzetten. Mijn boodschap is dan ook dat als je volhoudt, je krijgt waar je recht op hebt.”