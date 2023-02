Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

VS schiet opnieuw onbekend object uit de lucht, dit keer boven Canada

Boven het noorden van Canada is een cilindervormig object neergehaald door een Amerikaans vliegtuig. Dat meldt de Canadese premier Justin Trudeau. Het voorwerp werd neergehaald tijdens een gezamenlijke operatie van de Canadese en Amerikaanse luchtmacht boven de provincie Yukon.

Trudeau heeft naar eigen zeggen zelf het bevel tot het uit de lucht schieten van het object gegeven. De Amerikaanse luchtruim bewaker NORAD had eerder al laten weten het object in de gaten te houden. Om wat voor object het precies gaat is niet bekend. Trudeau zegt dat hij contact heeft gehad met president Joe Biden over het cilindervormige voorwerp. Ook gaan de Canadese strijdkrachten de wrakstukken nog analyseren.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023

Niet speculeren over herkomst object

De Canadese minister van Defensie, Anita Anand, zegt voorlopig nog niet te willen speculeren over de oorsprong van het cilindervormige object. Het werd volgens haar uit de lucht geschoten omdat het object, dat op een hoogte van zo’n twaalf kilometer vloog, een bedreiging vormde voor de burgerluchtvaart. Volgens de minister van Defensie is er geen reden om aan te nemen dat het neergeschoten voorwerp schade op de grond heeft veroorzaakt.

Hoogvliegend voorwerp boven de staat Alaska

Het bericht over het cilindervormige voorwerp volgt een dag nadat president Biden een ander hoogvliegend object boven de staat Alaska liet neerschieten. Het Amerikaanse leger liet gisteren weten dat nog altijd niet duidelijk is om wat voor object het ging. In een korte verklaring meldde het leger dat het onbekende voorwerp nog niet is gevonden in Amerikaanse wateren en dat het onderzoek nog loopt. De bergingsoperatie verloopt moeizaam door het barre winterweer in het zoekgebied.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

U.S. Northern Command Update on Recovery Operations, Feb. 11, 2023 pic.twitter.com/ImGmZSDNN9 — U.S. Northern Command (@USNorthernCmd) February 11, 2023

Het object boven Alaska was wel een stuk kleiner dan de Chinese ballon die op 4 februari werd neergehaald en die volgens de Amerikanen door de Chinezen werd gebruikt om te spioneren. Toch was er volgens de Verenigde Staten sprake van een veiligheidsrisico voor het vliegverkeer.