Nederlands reddingsteam in Turkije: ‘Kans om nog iemand te vinden na aardbevingen extreem klein’

Het Nederlandse zoek- en reddingsteam USAR gaat vandaag in Turkije opnieuw op zoek naar overlevenden van de aardbevingen. Maar „de kans dat we nog iemand vinden, die is extreem klein te noemen”, zegt teamlid Jop Heinen op de zesde dag sinds de aardbevingen plaatshadden in Turkije en Syrië.

Gisteren wist het team een jongen van 8 jaar oud levend onder het puin vandaan te halen, 106 uur na de aardbevingen. Heinen zegt dat minuten later een andere reddingsgroep juist een overleden kindje had aangetroffen. „Dat maakt dat we heen en weer geslingerd worden qua gevoelens en ervaringen die we hier als team beleven in het verlenen van hulp aan al die getroffen mensen.”

‘Nogmaals een uiterste poging doen’

Het reddingsteam is actief in Hatay. In de nacht van vrijdag op zaterdag is daar het opnieuw koud geweest met een temperatuur in de ochtend van onder het vriespunt, aldus Heinen. „We gaan toch nogmaals een uiterste poging doen. Straks gaan er alvast twee reddingsgroepen in het gebied aan de slag”, laat hij weten. „We hopen toch net die minimale kans om nog iemand te treffen aan te kunnen grijpen en iets te kunnen betekenen voor die zwaar getroffen bevolking.”

In de afgelopen dagen heeft het Nederlandse reddingsteam elf mensen gered. USAR vertrok maandagavond vanaf vliegveld Eindhoven naar Turkije en zette dinsdag het basiskamp op in het rampgebied. Het team bestaat uit medewerkers van de politie, brandweer, ambulancediensten en Defensie die hiervoor speciaal zijn getraind. Ook zijn er acht reddingshonden met ze mee.



Aardbeving Turkije en Syrië

Het dodental van de aardbevingen van maandag in het zuidoosten van Turkije is gestegen tot boven de 24.000. Turkije meldt zaterdagochtend 20.665 doden, ruim 450 meer dan het aantal dat gisteren was vastgesteld. In Syrië waren gisteren volgens plaatselijke media 3384 doden gemeld.