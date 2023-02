Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

‘Oudere vrouw’ die prins Harry ontmaagd zou hebben doet verhaal: ‘Heb het 21 jaar lang geheim gehouden’

Het is één van de meeste besproken passages uit de biografie van prins Harry (38): zijn ontmaagding. In zijn boek beschrijft de hertog van Sussex hoe hij op zijn zeventiende zijn maagdelijkheid verloor achter een pub. Maar met wie verklapt Harry niet. De ‘oudere vrouw’, zoals de prins haar noemt, doet nu voor het eerst haar verhaal.

21 jaar lang hield de 40-jarige Sasha Walpole het avontuur dat ze beleefde met prins Harry geheim, maar nu komt ze zelf naar buiten met het nieuws. Ze schrok naar eigen zeggen behoorlijk toen bleek dat de hertog de ontmoeting in zijn boek Spare beschreef als een ‘vernederend avontuurtje’. „Niemand heeft me gewaarschuwd dat ik in het boek zou staan. Harry of zijn mensen hadden me dat wel mogen zeggen. Ik leid een rustig leven, hier heb ik niet om gevraagd.”

Seks was passioneel en spannend

Walpole is inmiddels getrouwd en moeder van twee kinderen. In een interview met The Sun vertelt ze hoe ze in juli 2001 de eerste keer van prins Harry meemaakte. „Het was passioneel en spannend omdat we wisten dat het eigenlijk niet mocht.”

Volgens Walpole was Harry ten tijde van zijn ontmaagding 16 jaar, een jaar jonger dan hij zelf beweert in zijn biografie. De twee kenden elkaar omdat Walpole had gewerkt als stalknecht in Highgrove, het buitenverblijf van koning Charles. Zij en Harry kwamen elkaar regelmatig tegen tijdens polowedstrijden. „Voor mij was hij niet prins Harry. Hij was Harry, een vriend waarmee het een beetje uit de hand was gelopen”, aldus Walpole.

Prins Harry verstopte zich in telefooncel

Ze vertelt dat er op de avond in kwestie veel gedronken werd. Walpole vierde haar negentiende verjaardag, waar ook prins Harry bij aanwezig was. „We waren redelijk dronken. We kropen buiten over een hek naar een veld. Ik gaf hem een sigaret en stak eerst de mijne en daarna de zijne aan. Daarna begon hij me te kussen.” Walpole vervolgt: „Van het ene kwam het andere en uiteindelijk zijn we op de grond geëindigd.” Ze beschrijft de gebeurtenis als een ‘wham-bam tussen twee vrienden’. Het zou slechts vijf minuten geduurd hebben. Na afloop verstopte de hertog zich in een telefooncel, waarna bij werd opgehaald door en bodyguard, aldus Walpole.