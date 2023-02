Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

FNV waarschuwt voor storm aan stakingen: ‘Jaar nog nooit begonnen met zoveel acties’

Vuilnismannen, boa’s, winkelmedewerkers en streekvervoerders. Binnen deze sectoren wordt de afgelopen maanden regelmatig gestaakt en daar lijkt voorlopig nog geen einde aan te komen. Vakbond FNV waarschuwt dat er een ‘stakingsstorm’ op komst is. Zo leggen winkelmedewerkers van de Bijenkorf binnenkort het werk neer en komt er een grote staking in het streekvervoer.

„We zijn een jaar nog nooit begonnen met zo veel stakingen en acties”, zegt FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha. Komende week zouden er acties zijn op meer dan honderd plekken in het land. „Dat zegt iets over de nood en de vastbeslotenheid van onze leden. Helaas is de reactie van werkgevers ondermaats.” De hoge inflatie van de laatste tijd maakt flinke loonsverhogingen volgens hem broodnodig.

Stakingen binnen streekvervoer

Vanaf morgen leggen buschauffeurs in het streekvervoer daarom vijf dagen het werk neer. En ook machinisten en conducteurs van de regionale treinen van bijvoorbeeld Arriva en Keolis staken mee. De stakingen kunnen daardoor impact hebben op regionale bus- en treinverbindingen in het hele land.

Ook zullen vuilnisophalers in Geldermalsen, Tiel en Culemborg tijdelijk het werk neerleggen. In Utrecht laat het personeel van de stadsreiniging al bijna een week de boel de boel, met grote bergen afval op straat tot gevolg.

En er komen nog meer acties aan. Zo wordt er komende donderdag in Drechtsteden en Emmen geen vuilnis opgehaald vanwege de staking van gemeentemedewerkers. Voor 15 februari heeft FNV nog een grote landelijke staking van vuilnisophalers, boa’s en andere gemeenteambtenaren gepland.

Uberchauffeurs voeren ook actie

Daarnaast staat er voor aankomende dinsdag een actie gepland van Uberchauffeurs. Zij zullen in optocht naar het Amsterdamse kantoor van het bedrijf achter de bekende taxi-app rijden.

Boufangacha went zich ook tot de politiek. Hij roept nogmaals op tot een verhoging van het minimumloon naar 14 euro per uur. „Hun roep om hogere lonen klinkt hol, als zij zelf in semipublieke sectoren zoals ziekenhuizen en streekvervoer niet voldoende geld beschikbaar stellen.”