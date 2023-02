Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Man boos na grap over ‘gratis brandhout’ van carnavalsvereniging en neemt advocaat in de arm

Carnavalsvereniging De Turftrappers dacht een ludieke grap te maken. Op Facebook adverteerden ze met gratis brandhout. Wie toehapte, kreeg een doosje lucifers in zijn hand gedrukt. Marcel Hogenberg is een van de mensen die werd beetgenomen en ziet de lol er absoluut niet van in. De Drentse man heeft zelfs een advocaat in de arm genomen.

Dat vertelt Hogenberg vandaag in gesprek met RTV Oost.

Carnavalsvereniging doet zich voor als bedrijf

De carnavalsvereniging deed zich op Facebook voor als het niet-bestaande bedrijf De Zwaluw. In een advertentie beloofden zij gratis brandhout, af te halen in Slagharen. Met de hoge energieprijzen van tegenwoordig klinkt dat natuurlijk voor veel mensen als muziek in de oren. Hogenberg, die een vervoersbedrijf heeft, werd door een kennis ingehuurd om het brandhout af te halen. Volgens de Drentse man verkeert die kennis in financieel zwaar weer.

Na een reis van 128 kilometer kwam hij aan in Slagharen, waar hij werd opgewacht door lachende carnavalsleden met lucifers. Dit tot frustratie van Hogenberg, die de grappenmakers meteen vertelt wat hij ervan vindt. „Wij zeiden: hier zitten gevolgen aan vast”, vertelt Hogenberg aan de regionale omroep uit Overijssel. „Ze vonden het belachelijk, lachten wat en zeiden dat we moesten doorrijden.”

Vereniging krijgt rekening gepresenteerd

Hogenberg laat het er niet bij zitten. Hij heeft de carnavalsvereniging een factuur van 529 euro gestuurd. Volgens hem zijn er nog zeven andere mensen die stappen overwegen. „Er was een stel uit Assen dat in de financiële problemen zit, die zijn nu geld voor brandstof kwijt dat ze anders voor eten konden gebruiken.”

Een van de leden van de carnavalsvereniging noemt de factuur tegenover RTV Oost ‘lachwekkend’. „De kilometerkosten zijn heel hoog. Ik heb het idee dat hij hier een slaatje uit wil slaan.” Volgens de vereniging heeft Hogenberg geen schijn van kans. „Er stond ‘gratis brandhout’, wat het dan precies is, is juist de gein.” Ook zeggen ze dat Hogenberg eventueel afvalhout mee had mogen krijgen.