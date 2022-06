Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Benzineprijs iedere dag duurder: ‘Klaar mee’ en ‘ga wel naar Duitsland’

De adviesprijs van een liter benzine is de afgelopen dagen hard gestegen in Nederland. Inmiddels heeft die bijna een recordhoogte bereikt, ondanks dat de accijns op 1 april nog is verlaagd. „De benzineprijs is met wel 10 eurocent gestegen in een week”, zegt marktdeskundige Paul van Selms van consumentencollectief UnitedConsumers. Dat is volgens hem uitzonderlijk hoog.

„Het kan best dat we de recordhoogte nog gaan aantikken”, denkt Van Selms. De oorlog in Oekraïne wordt heviger en dat is niet goed voor de oliehandel. Hij wijt de snelle stijging van de brandstofprijzen van de laatste dagen aan de Europese boycot van Russische olie. Daardoor ging de prijs van olie een stuk verder omhoog. Inmiddels zijn de olieprijzen weer wat gezakt. Dat komt doordat Saudi-Arabië meer olie wil oppompen, mocht Rusland door de sancties minder gaan produceren.

Schommelende benzineprijs

Mogelijk kan de benzineprijs dan ook weer wat gaan dalen. „Maar onder de 2 euro gaat het zeker niet worden, terwijl we dat een jaar geleden nog een hoog bedrag vonden”, vertelt Van Selms. De adviesprijzen zijn vandaag 2,476 euro per liter Euro95 en 2,154 voor een liter diesel. De brandstofprijzen piekten in Nederland op 10 maart. Toen kostte een liter benzine 2,502 euro en een liter diesel 2,375 euro.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Totale verkeerechaos bij tanken net voor de grens Kranenburg. Prijs 1.86.9 voor E10. #benzineprijs pic.twitter.com/XDEJI5ojsm — Hans Brouwer (@Hans1Brouwer) June 2, 2022

Automobilisten zijn helemaal klaar met de dure prijzen. Door de lagere tankprijzen in Duitsland gaan steeds meer mensen even over de grens om goedkoper te tanken. Zo filmt een automobilist de lange rij naar het tankstation in ons buurland. „Gezellig een uitje met heel Nederland naar een Duits tankstation”, schrijft ze erbij. En ga je dan toch naar Duitsland? „Doe dan tegelijkertijd even boodschappen en je bent nóg voordeliger uit!”, tipt een twitteraar.

Oorlog in Oekraïne

Het kabinet heeft per 1 april de accijnzen op benzine en diesel voor de rest van dit jaar verlaagd. Daarmee wil de overheid mensen wat tegemoet komen, aangezien de energie- en brandstofprijzen hard zijn opgelopen door onder meer de oorlog in Oekraïne. Het gaat om een verlaging van 0,173 euro voor een liter benzine, 0,111 euro voor diesel en 0,041 euro per liter LPG.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Gezellig een uitje met heel Nederland naar een Duits tankstation 👌#benzineprijs pic.twitter.com/K3B117pSBm — Josan ✨ (@Josyanne) June 1, 2022



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.