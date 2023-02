Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ongebruikelijk: winterstorm in zuiden van Californië

Een winterstorm heeft in Los Angeles voor zeldzame sneeuwvlokken gezorgd. Zo zijn er bij het iconische Hollywood-bord voor het eerst in decennia sneeuwvlokken gesignaleerd. Amerikaanse media melden ongebruikelijke winterse taferelen in het zuiden van de staat Californië.

Noordelijker, in San Francisco, werd de laagste temperatuur in 132 jaar gemeten. Het kwik bleef er steken op 4 graden. Sneeuw en ijskoude regen drongen de ‘Golden State’ binnen vanuit het noorden. De sneeuw in Californië was het zwaarst in de Cascades, de Sierra Nevada en het kustgebergte.

Winterstorm Californië

Tientallen miljoenen inwoners van Californië hebben te maken met waarschuwingen vanwege extreem weer. Naast sneeuw gaat het ook om hevige regenval en hoge windsnelheden. Door de winterstorm zaten al met al in de VS de afgelopen week zo’n miljoen huishoudens zonder stroom. In de Amerikaanse stad Portland viel eergisteren al veel sneeuw. De vele sneeuwval zal volgens experts echter niet voldoende zijn om het neerslagtekort in de regio op te lossen. De historische periode van droogte blijft aanhouden volgens hen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

‘Strongest snowstorm in years’ leaves Californians delighted and frozen https://t.co/Qf7by0WZje — The Guardian (@guardian) February 25, 2023

Aanzienlijke hoeveelheid sneeuw

„De laatste keer dat we sneeuw als deze zagen in de laaggelegen gebieden was in 2011″, zei Sarah McCorkle, een meteoroloog van de National Weather Service (NWS) in Monterey, Californië. „Het is een relatief zeldzame gebeurtenis.” De NWS waarschuwt de komende uren voor een aanzienlijke hoeveelheid sneeuw in de hogergelegen gebieden in Californië. Dat kan leiden tot lawines, waar de NWS voor waarschuwt.

In Nederland kunnen we de komende dagen rekenen op zonnig, maar koud, weer. Geen winterstorm voor ons dus, met de lente om de hoek. Al is er ‘s nachts wel kans op vorst, schreef Metro eerder.