Winterjassen nog niet terug in de kast: veel zonnig weer op komst, maar ook kou

Nog iets minder dan drie weken en dan is het weer zover: de lente. Vanaf zondag laat de zon zich dan ook steeds meer zien. Maar je winterjas kan je nog nét niet wegleggen, want ondanks het zonnige weer, wordt het wel koud.

In de nachten is er volgens Weeronline zelfs kans op vorst.

Zonnig weer, maar koud

Het weekend begint nog bewolkt, met zaterdag in het hele land enkele regenbuien. Tegen de middag wordt het weer iets beter en laat de zon zich vaker zien. De temperatuur stijgt dan van 4 graden in de ochtend, naar een graad of 7 in de middag. Voor liefhebbers van een terrasje zal het alleen waarschijnlijk nét nog te koud zijn. Door de matige noordenwind kan de gevoelstemperatuur namelijk „duidelijk kouder” aanvoelen, aldus het weerbureau.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat het zelfs in het hele land vriezen. Maar wie zondagochtend wakker wordt, wordt waarschijnlijk wakker met het zonnetje. De temperatuur gaat omhoog tot een graad of 6 in de middag, maar de gevoelstemperatuur blijft steken rond het vriespunt.



Wie buiten wil genieten van het zonnige weer, moet dit dus wel doen met een goede winterjas. Maar dat betekent niet dat de zon helemaal nutteloos is de komende dagen. Zo kunnen de zonnestralen, die nog de hele week worden voorspeld, heel goed helpen bij het verwarmen van je huis!

Ook kouder in de wintersportgebieden

Niet alleen in Nederland wordt het koud, maar ook in de Alpenlanden gaan de temperaturen dalen. Na een zeer zachte eerste week van de voorjaarsvakantie, moet de rest van de Nederlandse wintersportliefhebbers het doen met koude lucht én sneeuw. Vannacht gaat het volgens Weeronline al intensief sneeuwen in de Alpenlanden. Er wordt tussen 5 en 25 centimeter verse sneeuw verwacht. Wie direct vandaag op wintersport vertrekt, kan onderweg in Duitsland dus al wat vlokken natte sneeuw op de autoruit tegenkomen.

Maar gelukkig voor de wintersporters in Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk wordt het weer na het weekend beter. Een droge en koude noordoostenwind zorgt voor rustig winterweer. En vanaf dinsdag laat de zon zich zelfs hier en daar zien. „Omdat het niet al te hard waait en het februarizonnetje steeds krachtiger begint te worden, voelt het op het terras na een paar uur skiën of snowboarden al snel een beetje lenteachtig aan”, meent het weerbureau.