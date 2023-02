Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Klachten over radiospot Gendertwijfel, maar intrekking is niet waarschijnlijk

De veelbesproken transgenderwet wordt na uitstel binnenkort weer behandeld in de Tweede Kamer, dus komt de lobby weer op gang. Een organisatie die fel tegen de nieuwe wet is, laat in een radiospot van zich horen en dat leidt tot klachten. De Reclame Code Commissie oordeelde eerder in het voordeel van de tegenstanders van de wet.

Stichting Ether Reclame (Ster), de organisatie die de reclamezendtijd op de publieke zenders verkoopt, heeft tientallen klachten gekregen over het omstreden spotje van de website Gendertwijfel.nl. Dat laat directeur Frank Volmer weten. Ook bij de NPO en de Reclame Code Commissie (RCC) zijn klachten over het spotje binnengekomen.

In het spotje, dat de afgelopen week veel op NPO Radio 1 te horen was, deelt een Brabants klinkende vrouw die als moeder wordt opgevoerd haar bezwaren over transgenders: „Geslacht is toch geen keuze?” Zij roept de Tweede Kamer op de wet tegen te houden.

Inschatting op criterium ‘goede smaak’

Volmer zegt dat de Ster heel lang heeft nagedacht over het toestaan van het omstreden antitransgenderspotje. „Wij hadden twee bezwaren. Wij wilden dat op de website Gendertwijfel duidelijk zichtbaar zou zijn wie de opdrachtgever was: wij zijn geen podium voor anonieme boodschappen.” Volgens Volmer heeft de verantwoordelijke Stichting Gezinsplatform Nederland, dat een christelijke achtergrond heeft, aan deze eis voldaan. „Daarnaast maken wij een inschatting of een reclame voldoet aan het criterium ‘goede smaak’.”

Met zo’n spotje kan je een kind ook weerbaar maken tegen dit soort tegenkrachten.

De twijfel van de Ster zat volgens Volmer in de „verontwaardigde toon van de vrouw in het spotje. Je mag conservatief of liberaal denken en dat standpunt mag worden uitgedragen. Maar door de spottende toon klinkt het alsof trans personen allemaal gek zijn.” De directeur van de Ster had van de week contact met een moeder die klaagde omdat zij het een heel kwetsende commercial vond voor haar kind dat in transitie is. „Er is een minderheid in Nederland die zo over trans personen denkt”, stelt hij. „Met zo’n spotje kan je een kind ook weerbaar maken tegen dit soort tegenkrachten.”

Reclame Code Commissie wees vergelijkbare klachten af

De Reclame Code Commissie buigt zich over de zaak. De Ster zou het spotje alsnog kunnen intrekken, als de RCC oordeelt dat op het gebied van goede smaak een verkeerde afweging is gemaakt.



In het najaar leidde een campagne van Gendertwijfel.nl in abri’s ook tot een groot aantal klachten. Klagers vonden de reclame-uitingen oneerlijk en misleidend, en transgenders op een onnodig kwetsende wijze neergezet. De Reclame Code Commissie wees al deze klachten af vanwege de ruime vrijheid van meningsuiting voor het verspreiden van politieke denkbeelden. „De grenzen die gelden voor het verspreiden van politieke denkbeelden zijn hier niet overschreden. Dat er verschillende opvattingen zijn over het wetsvoorstel, maakt niet dat adverteerder hier op een verboden manier haar standpunten heeft geuit.” Inhoudelijk ging de campagne niet over de schreef en het is aan de maatschappij welke mening over de transgenderwet prevalent is, aldus de waakhond.